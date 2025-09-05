BTK’dan veri sızıntısı iddiasına yalanlama

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik imza (e-imza) veri havuzunun hacklendiğine dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi. BTK'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bazı haber kaynaklarındaki iddialara işaret edilerek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklamanın yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'de kullanılan tüm e-imzaların, BTK tarafından yetkilendirilen 8 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) tarafından üretildiği, kurumun ilgili kanun kapsamında ESHS'leri denetleme ve sektörü düzenleme yetkisine sahip olduğu belirtildi. Açıklamada, "e-İmza kullanıcıların ı hedef göstererek ve kamuoyunu yanıltarak gerçek dışı veri sızıntısı iddialarını yayan, 2 milyon 500 bin üzerinde e-imza kullanıcısını asılsız haber ve paylaşımlar ile endişeye sürükleyen kaynaklar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.