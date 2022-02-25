Bulut Bilişim pazarı 1 triyon $’a koşuyor

Turkuvaz Medya Grubu
'nun ekonomi dergisi INBUSINESS, VodafoneBusiness işbirliğinde Future Of Technology webinar serisi başlattı. İlk webinar 'Dijital Dönüşümün Anahtarı: Bulut'ta İş Yapmak' başlığı altında gerçekleştirildi. INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler
'in açılış konuşmasıyla başlayan webinara katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
, bulut bilişim pazarının 2021'de 445.3 milyar dolardan 2025 sonuna kadar 800 milyar dolara, 2026'da ise 947.3 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini söyledi. Sayan, "Bulut bilişim teknolojilerinin kullanımı salgın sürecinde daha da artmış olmakla birlikte bunu geçici bir etki olarak görmemek gerekiyor. Kuruluşların maliyetinin düşmesi ve çalışanların iş verimliliği açısından konumdan bağımsız çalışma giderek kalıcı şekilde hayatımıza giriyor" dedi. Webinar'a özel konuşmacı olarak katılan Eczacıbaşı Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı
Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise "Dünya nüfusunun yaş ortalaması da 30. Bu açıdan baktığınızda dünyanın yarısı internet çağında dünyaya geldi. Bugünün idarecileri, yöneticilerinin çoğu internet çağında doğmadı ama bugünün hızla büyüyen yeni şirketlerine bir bakın. Girişimlerin aslında bugünün gençlerinin başının altından çıktığını görüyoruz" dedi.
2030'A KADAR DİJİTAL TÜRKİYE
Vodafone CEO'su Engin Aksoy
, pandemiyle birlikte şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini altı yıl öne çektiğini gösterdiğine dikkat çekerek, "2030'a kadar dijital bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu dönüşümde dijital servislerin önemli bir rolü olacağını düşünüyoruz. Rotamızı Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmaya çevirdik" dedi. Aksoy, hayata geçirdikleri büyüme planının önemli bir ayağını Vodafone Business'ın oluşturduğunu söyledi.
REKABETİN ANAHTARI
WEBINARDA, "Buluta Taşınan Ekonomiye Uyum Sağlarken, Fırsatlar, Riskler ve Rekabet" konulu panel yapıldı. Deloitte Türkiye Ortağı Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş moderatörlüğünde gerçekleşen panele; KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt
, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney, Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu
katıldı. KOBİ'lerin gelişmesi ve kapasitelerinin artırılması için dijitalleşmenin ve teknolojinin yaygın kullanımının çok önemli olduğunu belirten KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Türkiye'nin dijitalleşme ve özellikle 5G konusunda başat ülkelerden biri olduğunu söyledi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise pandemi süreciyle birlikte hız kazanan kurumların dijitalleşme çalışmalarına dikkat çekti. Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu Zehra Öney "Görüyoruz ki teknoloji bilgisinin davranışa dönüşmesi için bu alanda rehberliğe ve eğitimlere daha fazla ihtiyaç var" dedi. Progroup Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam da "Bir iş modeli olarak Turquality sürdürülebilir şekilde varlığını sürdürüyor. Bu programdan yararlanan şirketlerin dijitalleşme alanında yaptığı harcamaların yüzde 50'si bu program tarafından karşılanıyor" diye konuştu.