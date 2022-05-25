Osmangazi Belediyesi’nden işçilere rekor zam

Yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre, daimi işçilerin ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapıldı. Sonraki her 6 ay için ise tüm sosyal haklar dahil olmak üzere, enflasyon farkı ve artı 1 puan refah payı verilecek. Bu sözleşmeyle birlikte Osmangazi Belediyesi'nde Eylül ayına kadar en düşük daimi işçi ücreti 10 bin 700 TL oldu.

"BAŞARIMIZIN FORMÜLÜ BÜTÇE VE ÇALIŞMA DİSİPLİNİ"

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreni öncesi çalışanlar tarafından çiçeklerle karşılanan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı konuşmada, "Verdiğimiz ücretin karşılığını hizmet ve vatandaş memnuniyeti olarak alıyoruz. Yeni ücretler, çalışanlarımıza helal olsun" ifadelerini kullandı.