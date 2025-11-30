Büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, tam 81 yıldır; ülkemizin tüm dünyaya ilham veren büyüme ve kalkınma hikâyesine katkı sunarak yalnızca bugünün değil, geleceğin imza projelerini hayata geçirdiklerini söyledi." "Biz; istikrarla büyüyen, ülkesine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı 35 bin kişilik büyük bir aileyiz" diyen Kalyoncu, ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza attıklarını ifade etti.Bugüne kadar dünyanın en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nı yaptıklarını dile getiren Kalyoncu, şöyle devam etti: "KKTC'ye denizaltı hatlarıyla su götürdük. Aşılamaz denilen yolları tünellerle, viyadüklerle aştık. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini kurduk. Güneş paneli üretimini tek çatı altında toplayan Kalyon PV ile Avrupa'da bir ilke daha imza attık. Bugüne dek ülkemize ve topluma değer katmak için çok kıymetli bir yol yürüdük. Ancak, biliyoruz ki önümüzde daha büyük hedefler ve kat edeceğimiz uzun bir yol var."Suriye'de Enerji Bakanlığı ile 7 milyar dolar, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile 4 milyar dolar tutarında stratejik iş birliği anlaşmalarına iş ortaklarıyla birlikte imza attıklarını söyleyen Kalyoncu, Avrupa'nın en uzun doğalgaz boru hatlarından biri olan Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projemizi başarıyla tamamladıklarını belirtti. Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olan 'Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'nin temelini attıklarını anlatan Kalyoncu, "1350 MWp kurulu güce sahip Kalyon Karapınar GES'in ardından, yine aynı bölgede, Karapınar'da 500 MWp kapasiteye sahip yeni güneş enerjisi santralinin kurulumuna başladık" şeklinde konuştu. Kalyoncu, Avrupa'nın en büyük, lüks tasarım outlet merkezi olacak Florentia Village-Luxury Designer Outlet Merkezi'nin yatırımına tüm hızlarıyla devam ettiklerini kaydetti.Kalyoncu, şöyle devam etti: "Bu başarıların yanı sıra çok geniş bir yelpazede 'sosyal sorumluluk' projeleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Toplamda 11 milyonu aşkın fidanı toprakla buluşturduk. Son 4 yılda yaklaşık 5 bine yakın sokak hayvanının kısırlaştırma ve aşı uygulamalarını gerçekleştirdik, 30 tonun üzerinde mama desteğinde bulunduk. Büyük Kalyon Holding ailesi olarak ülkemizin her alandaki başarısının aynı zamanda insanlığın ortak vicdanına, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlum ve mağdurlara umut olduğunun bilinciyle Türkiye Yüzyılı'nda da büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz."Kalyoncu, "40 yıl boyunca ülkemizin toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimine tanıklık eden; basın dünyasında güvenilir haberciliğin ve kamu yararını önceleyen güçlü gazetecilik anlayışının önemli temsilcilerinden Sabah Gazetesi'nin 40. yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Nice yıllar boyunca ülkemizin sesi olmaya devam etmesini diliyor, bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.