Büyükelçi Başçeri ve beraberindeki heyet GÜNSEL’İ test etti

Türkiye ve KKTC'nin ayrılmaz bir bütünün iki parçası olduğunu vurgulayan Büyükelçi Ali Murat Başçeri, "Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi biz biriz ve bütünüz. Bütün dünyada teknoloji geliştirme yarışının yaşandığı bir alanda, sizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adımlar atıyorsunuz. Böyle bir alana yatırım yapıp emek harcayarak bu yarışta GÜNSEL markası ile yarışıyor olmanızdan dolayı milletimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNSEL'in hedeflerine ulaşabilmesi için atılması gereken adımlara da değinen Başçeri, "Umuyorum ki özellikle ihtiyaç duyulan lojistik ve enerji altyapılarının geliştirilmesi konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti de üzerine düşeni yapacaktır. Özellikle liman altyapısının geliştirilmesi ve enerji üretim kapasitesinin artırılarak enerji arzının güvence altına alınması için önemli adımlar atılması gerekiyor. Kamu kurumlarının özel sektörün dinamizmine ayak uydurması gerekiyor" diye konuştu.

GÜNSEL'in, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve Türkiye'ye yakışma çabalarıyla gelişen bir proje olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise "Türkiye'miz attığı adımlarla büyümeye ve pek çok alanda çağ atlamaya devam ediyor. GÜNSEL başta olmak üzere Yakın Doğu Ailesi olarak attığımız pek çok adım da Türkiye'mizin aldığı mesafeye ayak uydurabilme ve ana vatanımıza yakışma çabamızın bir sonucudur" şeklinde konuştu.

GÜNSEL'in hayata geçmesinde Türkiye'nin sanayi gücünü ve özellikle otomotiv yan sanayisinin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türkiye'nin milli otomobili TOGG'a da değindi. Prof. Dr. Günsel, "TOGG ve GÜNSEL'i Türk dünyasının markaları olarak birbirini destekleyen ve büyüten iki kardeş olarak görüyoruz. Otomotiv sektöründe Mercedes ve BMV'nin ülkeleri adına yarattığı sinerjiyi bizler de TOGG ve GÜNSEL olarak Türk dünyası için yaratacağız" ifadesini kullandı.