Çalışanın maaşını düşük gösteren işveren hem tazminat hem ceza ödeyecek

Çalışanın maaşını düşük gösterip eksik prim yatıran, meslek kodunu yanlış giren, asgari ücretli gösterip kalan tutarı elden veren işveren hem ceza hem de tazminat ödeyecek. "Sigortalı işe giriş, ayrılış bildirgesi, aylık prim, hizmet belgesi düzenlenirken çalışanın meslek kodunun yanlış, eksik, hatalı girilmesi" halinde işverene idari para cezası uygulanacak. Gerçeğe aykırı meslek kodu düzenleyen 1341 lira, geçersiz bordro düzenleyen 6 bin 707 lira, işe girişi bildirmeyen 26 bin 829 lira, kayıt ibraz etmeyen 161 bin lira ceza ödeyecek. Ayrıca eksik bildirdiği primleri de yatıracak.Sosyal Güvenlik Kurumu, eksik ücret bildirimiyle kaçak istihdamı önlemek için bordroları yakın takibe aldı. Asgari ücret zammıyla birlikte iş hayatındaki usulsüz uygulamalara yönelik cezalar da artırıldı. Kalifiye mesleklerde çalışanların ücretlerinin doğru yatırıldığı meslek kodu uygulaması ile tespit ediliyor. Her çalışan için özel oluşturulan meslek kodları çalışanın işine uygun ücret alması ve bunun üzerinden prim yatırılmasına sağlıyor. Şirket veya işverenlerin bu kodları devlete bildirme yükümlülüğü var. Kod uygulamasıyla yüksek maaşı hak eden meslek sahibinin asgari ücret üzerinden bildirimini önlemek ve hak ettiği ücreti almasını sağlamak hedefleniyor. Bazı işyerleri ücretlerin asgari ücrete kadar bölümünü bankaya yatırırken, geri kalanını elden nakit ödüyor. Meslek odaları ve örgütlerinden meslek kodlamasına ilişkin ücret bilgileri talep ediliyor. Düşük ücret bildirildiği mesleki kodla ortaya konulduğunda denetmen, müfettişler inceleme başlatıyor. Para cezasıyla birlikte eksik yatırılan primlerin de tamamlanması zorunlu kılınıyor.Sigortalı işe giriş, ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenirken, çalışanın meslek kodunun yanlış, eksik, hatalı girilmesi sosyal güvenlikte hak kaybına yol açıyor. Demir, çelik, döküm, çimento gibi sektör çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu için fiili hizmet süresi zammı bulunuyor. Yıpranma hakkı olan mesleklerde kodun doğru girilmesi büyük önem taşıyor. Yasa gereği tehlikeli ve ağır işte çalışanlara yıpranma hakkı veriliyor. Ağır mesleklerde çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor ve yaş şartında indirim yapılıyor. Ağır bir meslekte çalışıyorsanız yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün olabiliyor. Mesleki kod yüksek maaşı hak eden meslek sahiplerinin asgari ücret üzerinden bildirimini de önlüyor.ÜCRETI düşük gösterilenler birinci adımda işverenden düzeltme talep edilebilir. İşverenin düzeltme yapmaması durumunda, işyerinin bağlı odluğu SGK Müdürlüğü veya ALO 170'e şikâyette bulunulabilir, iş mahkemesinde dava açabilirler. İş Kanunu'na göre de ücreti zamanında ödenmeyen, eksik verilen çalışan faizini isteyebilir.HATALI giriş durumunda sigortalı işe giriş ekranında bulunan güncelleme butonu kullanılarak hatalı kod yerine doğru meslek kodu seçilerek güncelleme yapılabiliyor. Düzeltme yapıldıktan sonra, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde doğru meslek kodunun yer alması gerekiyor. Meslek kodunun aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirimi ise zorunlu.