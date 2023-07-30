Çalışanları rahatlatacak vergi indirimi geliyor

Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasının ardından ücretten alınan vergilerde de indirim geliyor. Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmesi önlenecek. Böylece ücretlerin vergi dilimi değişikliği nedeniyle yıl içinde düşmesi gündemden kalkacak. Vergi diliminin yüzde 15'ten 10'a indirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılacak çalışma kapsamında ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengelerin ve işgücü verimliliğindeki gelişmelerin gözetilmesini sağlayan mekanizmalar geliştirilecek. Reform kapsamında ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmesi önlenecek. İşgücü Piyasası Reformu kapsamında, ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girilmesi önlenecek. "Gelir vergisi diliminin yüzde 15'e sabitlenmesi" konusu da memurlarla 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme sürecinin en önemli başlıklarından birini oluşturuyor.Reform kapsamında gelir eşitsizliğine yol açan uygulamalara son verilecek, vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek. Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki 2. dilime girmesi önlenecek. Şirketlere, girişimcilere yönelik muafiyet, teşvikler ile alt gelir gruplarına yönelik sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak. Yeni dönemde işgücü piyasaları güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak. İş akdi tesis etme mekanizmaları şirketlerin değişik ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılaştırılacak. Süreli iş akitleri kolaylaştırılacak. Ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengeler, işgücü verimliğindeki gelişmeleri gözetecek mekanizmalar geliştirilecek.Şırket açılış, kapanış ya da birleştirmelerindeki maliyetler ve süreler düşürülecek. Genç girişimcilere nakdi destek verilecek, vergi indirim programları uygulanacak. Genç, kadın istihdamını teşvik için işveren maliyetlerinde indirim yapılacak. Esnek çalışma saatleri uygulanacak. Kayıtlı istihdam özendirilirken, kayıt dışı istihdama tavizsiz yaptırım uygulanacak.