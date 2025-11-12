Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Yeni asgari ücret zammı için komisyon toplanacak

Işıkhan, 2025 itibarıyla 256 bin 448 işveren ve 11 milyon 538 bin çalışanın iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiğini söyledi. İş sağlığı ve güvenliğinin denetiminde yapay zekâyı devreye alacaklarını dile getiren Işıkhan, "İş sağlığı ve güvenliği teftişlerinin hangi alanlara odaklanacağı konusunda yapay zekâ destekli risk izleme sistemlerini devreye alacağız. İşletmelerin risk profillerinin değerlendirilmesiyle, iş kazalarının henüz ortaya çıkmadan önlenmeleri amaçlanmakta" dedi. Işıkhan, küçük işletmeler için çevrimiçi rehber, dijital eğitim modülleri ve risk değerlendirme araçlarının sunulduğu "Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Dijital Platformu" üzerinde çalışma başlattıklarını açıkladı.