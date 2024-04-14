Çanakkale’de arsa yüzde 700 kazandırdı

Doğalgüzellikleri ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Çanakkale imarlı arsalarda yatırımcısına 4 yıl içinde ortalama yüzde 774.14 oranında kazanç sağlayarak öne çıkan bir destinasyon oldu. Bu farkındalıkla arsa yatırımında gelişime açık bölgelerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Gayrimenkul Yatırım & Geliştirme Stratejisti Nail Güler, Çanakkale'nin zengin doğal güzelliklerinin yanı sıra gelişen ulaşım imkânlarıyla yatırımcıların gözbebeği olma konumunda olduğunu ve bölgeye ilginin her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.