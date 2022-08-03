CANiK’in yüksek teknoloji merkezi, Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan tam not aldı

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİ GÜCÜNÜ DAHA İLERİLERE TAŞIYORUZ"

Savunma Sanayii Başkanı ve heyetinin ziyaretleri sonrasında açıklama yapan SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "CANiK olarak gerek ihracat gerekse inovasyon faaliyetlerimizle Türkiye'nin savunma sanayi gücünü tüm dünyaya taşıma hedefimiz doğrultusunda durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu yüksek teknoloji ile donatılmış üç tesisimizde ürettiğimiz ürünlerimiz, bugün dünyanın 69 ülkesinde kullanılıyor. Bugün geldiğimiz noktada elde ettiğimiz potansiyel, bizleri daha üst noktalara taşıma seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir önderliğinde Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın bizlere verdiği destek ise ayrıca büyük gurur kaynağı oluşturmakta. Bu önemli ziyaret bizim bundan sonraki hedeflerimize daha da asılarak, azimle ulaşma noktasında önemli bir motivasyon oluşturdu. Bundan sonra Türkiye'nin teknoloji ihraç eden ülke konumunda daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor, bu başarıya ulaşma yolunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz" dedi.