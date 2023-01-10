Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği, anlık değişimler yatırımcıların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Hafta başından beri hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, sadece ülkemizde değil dünyada da en karlı yatırım aracı olarak görülüyor. Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları küçük yatırımcılar için, yarım altın, tam altın fiyatı ve cumhuriyet altın fiyatları ise daha büyük yatırımcıların odak noktasında bulunuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte yarım, tam, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, 2023 yılında da hareketli grafiğini sürdürüyor. Güncel altın fiyatları ve canlı rakamlar pek çok yatırımcının ana gündem maddesi olarak yerini koruyor.
İşte güncel ve canlı altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Global piyasada yaşanan dengesizlikler döviz kurlarına olan güveni azaltırken, yatırımcılar rotasını daha güvenilir bir liman olarak gördükleri altına çevirdi. Altın fiyatları ise hafta başından itibaren hareketli bir çizgide ilerliyor.
İşte güncel ve canlı altın fiyatları;
GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
ONS ALTIN 6 AYIN, GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
2023 yılında ons altın 1865 dolar seviyesini görerek 6 ayın zirvesini görürken, gram altın ise 1.124 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatlarında gerçekleşen dalgalanmalar sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatları üzerine beklentilerini paylaştı.
"ALTINDA KAR SATIŞI YAŞANDI"
Yeni yıla yüsek seviyeden başlayan altın fiyatlarının şu anda 1.850 dolara gerilemesini değerlendiren Memiş, kar satışı yaşandığını belirtti.
"Ons altın, 1.815 dolar destek seviyesine kadar geri çekilebilir" ifadelerini kullanan Memiş, orta ve uzun vadede ise 1.960 dolar yukarı yönü kırıldıktan sonra yıl içerisinde 2.000 dolar seviyesi üzerinde ataklar gerçekleştirebileceğini söyledi.
"GRAM ALTIN 1.450 TL SEVİYESİNE YÖNELEBİLİR"
Gram altın TL fiyatının 1.114 seviyesi ile yeni yıla yükselişle başladığını belirten Memiş, "Şu anda ise tekrar değer kazarak 1.131-1.135 TL aralığında. Gram altında 1.100 seviyesine kadar geri çekilmelerin olabileceğini öngörüyorum fakat tekrardan orta ve uzun vadede değerlendirirsek 1250-1350-1450 TL rakamlarını yıl içerisinde beklemeye devam ediyoruz." dedi.
"ALTIN İÇİN GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI"
Altında kısa vade yaşanacak geri çekilmeler olabileceğini ifade eden Memiş, "Yaşanabilecek geri çekilmelerin alım fırsatı verebileceiğini düşünüyorum" dedi ve şöyle devam etti:
"GÜVENLİ LİMANLARA TALEP ARTABİLİR"
"IMF tarafından daha yılın ilk gününde resesyon riski ile alakalı ciddi uyarılar geldi. Bu uyarı ile Amerika, Avrupa ve Çin gibi ülkelerde aynı anda duraksama başlayabilir. Bu durum da değerli limanlara olan güvenin tekrar yerine gelmesini sağlıyor."
"FED'İN FAİZ ARTIRIMLARINI BİTİRMESİ ALTINA YARAYACAK"
ABD Merkez Bankası'nda Fed'in politikalarında biraz daha yumuşama olduğunu söyleyen Memiş, "Özellikle Şubat ve Mart dönemlerinde Fed, 25'er baz puanlık faiz artırımları yaparak toplamda 50 baz puanlık faiz artırımı yapacak. Sonrasında kenara çekilmesi emtia fiyatlarını pozitif yönde etkileyecektir." açıklamasında bulundu.
"RUSYA'NIN HAMLESİNİ BEKLİYORUZ"
Diğer yanda ise yılın ilk günlerinde Ukrayna'nın 63 Rus askerini öldürmesiyle jeopolitik riskleri tırmandıran önemli açıklamaları değerlendiren Memiş, "Şimdi ise Rusya'nın hamlesini bekliyoruz. Bu durum da jeopolitik riskleri tırmandırarak emtia fiyatlarında tekrar yükselişe neden olablilir." dedi.
Memiş, ons altında 1.815 dolar seviyesi test edildikten sonra tekrar yeni bir atak gerçekleştirerek kademe kademe 1.860-1.870-1.880 dolar seviyelerinin görülebileceğini söyledi. Uzman isim bunun da gram altın/TL fiyatında yakında 1.200'lü rakamları tekrar gündeme getirebileceğini belirtti.
ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?
Altın satmak şu anda çok erken bir karar olduğunu söyleyen Memiş, altın yatırımcılarını uyardı:
"Daha yıla yeni başladık, yıllık getiriye bakıp uzun vadeli bir yatırımcı olmak lazım. 2022 yılında gram altın yatırımcısına yüzde 43 kazandırdı. Kazanç anlamında daha fazlasını 2023 yılında getirebilir. Altın yükseldi diye bozdurmak isteyen vatandaşlar acele etmeyin, önümüzdeki günlerde yükseliş devam eder.