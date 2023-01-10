Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği, anlık değişimler yatırımcıların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Hafta başından beri hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, sadece ülkemizde değil dünyada da en karlı yatırım aracı olarak görülüyor. Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları küçük yatırımcılar için, yarım altın, tam altın fiyatı ve cumhuriyet altın fiyatları ise daha büyük yatırımcıların odak noktasında bulunuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte yarım, tam, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 2023 yılında da hareketli grafiğini sürdürüyor. Güncel altın fiyatları ve canlı rakamlar pek çok yatırımcının ana gündem maddesi olarak yerini koruyor.

İşte güncel ve canlı altın fiyatları