Cari açık 8 aydır düşüyor

Cari açıktaki düşüş eğilimi sürüyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan mart ayı ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 oranında azalışla 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi. Böylece Mayıs 2023'te zirve noktası olan 57 milyar dolara ulaşan yıllıklandırılmış cari açık Mart 2024'te 31.2 milyar dolara geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı" dedi. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerinde iyileşmenin devam edeceğini belirterek, "Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak" ifadelerini kullandı. Şimşek, mart ayında Mayıs 2023'e göre cari açıktaki yıllık iyileşmenin 25.8 milyar dolar olduğuna dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise dış ticaretteki olumlu gelişmelerin ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürdüğünü ve cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini bildirdi. Bolat lumlu gelişmeler, bir taraftan ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürüyor, diğer taraftan cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendiriyor" diye konuştu.Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, martta 5 milyar 193 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 241 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 604 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 12 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Martta doğrudan yatırımlar kaynaklı 224 milyon dolar, portföy yatırımlarında 96 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.