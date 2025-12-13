Cari denge üst üste dört ay fazla verdi

Hükümetin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın olumlu yansımaları makroekonomik verilere yansımayı sürdürüyor. 21 çeyrek kesintisiz büyüyen Türkiye, işsizliği 30 aydır tek hanede tutup enflasyonu 4 yılın en düşük seviyesine çekerken, cari fazla vermeyi sürdürüyor. Merkez Bankası (MB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla verdi.

4 AYDA 8.6 MİLYAR $ FAZLA

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da ekim ayında 7 milyar 28 milyon dolarlık fazla oluştu. Aynı dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 963 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre, ekim ayında cari açık yaklaşık 22 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 67.3 milyar dolar açık verdi. Cari dengenin ekimde de fazla vermesiyle birlikte, cari işlemler hesabı üst üste dördüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü. Temmuz, ağustos, eylül ve son olarak ekim aylarını kapsayan 4 aylık periyotta toplam cari fazla 8 milyar 653 milyon dolara ulaştı.

FINANSMANDA SIKINTI YOK

Yıllık dış ticaret dengesi 67.3 milyar dolar açık verirken aynı dönemde hizmetler dengesi 63.2 milyar dolar fazla verdi. 2025 yılı Ekim ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5.2 milyar dolar, net portföy yatırımları 0.2 milyar dolar, krediler 26.9 milyar dolar ve ticari krediler 0.8 milyar dolar katkı verdi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine" göre, Türkiye'ye yılın ilk 10 ayında, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 11.6 milyar dolar değerinde Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

YABANCI GİRİŞİ ARTIYOR

2003 yılından bu yana Türkiye'ye gerçekleşen toplam UDY girişi 285 milyar doları aştı. 2025 yılının Ekim ayında, toplam UDY rakamı 128 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayında yatırım sermayesi girişleri 567 milyon dolar ve yabancı uyruklulara gayrimenkul satışları 240 milyon dolar oldu. Yılın ilk 10 ayı toplamı değerlendirildiğinde, 2.8 milyar dolarlık yatırım ile toptan ve perakende ticaret, 1.2 milyar dolarlık yatırım ile gıda imalatı ve yine 1.2 milyar dolarlık yatırım ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) öne çıktı. Yılın ilk 10 ayı toplamı değerlendirildiğinde, Türkiye'ye en fazla yatırım gelen üç kaynak ülke 2.6 milyar dolar ile Hollanda, 1.1 milyar dolar ile Kazakistan ve 1.1 milyar dolar ile Lüksemburg oldu.



Reformları uygulayacağız

MEHMET ŞİMŞEK / HAZİNE VE MALİYE BAKANI

Ekimde cari denge 0.5 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 22 milyar dolar ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti. Altın hariç cari açık program döneminde belirgin şekilde iyileşti. Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan ve son dönemde fiyatı yükselen altın, artan dış ticaret açığında etkili oldu. Ekim ayında altın hariç cari denge 3.2 milyar dolar fazla verirken yıllık açık 2.6 milyar dolar gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansımızın cari dengeyi desteklemesi beklenirken elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal reformları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.



İstikrarlı iyileşme sürüyor

ÖMER BOLAT / TİCARET BAKANI

Dış dengedeki iyileşme istikrarlı şekilde devam ediyor. Hem mal hem de hizmetler ihracatında kaydedilen artışlar ile turizm ve taşımacılık gelirlerindeki güçlü performans, cari işlemler dengesinin fazla verme eğilimini destekledi. Küresel ekonomideki zayıf talep koşullarına, ticaret gerilimlerine ve bölgesel risklere rağmen Türkiye ekonomisi dış finansman ihtiyacını azaltan, makroekonomik istikrarı güçlendiren bir görünüm ortaya koymaktadır. Cari işlemler dengesinde sağlanan kalıcı iyileşme, yapısal reformlar için gerekli olan makroekonomik ortamı da desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edeceğiz. Küresel ekonomideki dönüşümleri dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir şekilde güçlendireceğiz.



Doğrudan yatırımlar hızlanacak

CEVDET YILMAZ / CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

Sürdürülebilir cari açık patikasındaki ilerleyişimiz sayesinde makro finansal istikrarımız, rezerv birikimi ve güçlü ekonomik görünüm ile güçlenmeye devam ediyor. Ekim ayında yıllıklandırılmış cari açık 22 milyar dolar oldu. Küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerle daha da derinleşen çok boyutlu sınamalara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli ve dayanıklı görünümünü korumaktadır. Enflasyondaki düşüş TL'ye duyulan güveni pekiştirirken, artan rezervlerimiz ve iyileşen risk primimiz (CDS) sayesinde dış finansal maliyetlerimiz düşmektedir. Önümüzdeki dönemde iş yapma kolaylığını güçlendirecek ve yatırımcı güvenini artıracak düzenlemelerin yanı sıra uygulayacağımız yapısal reformlarla birlikte üretime ve istihdama pozitif katkı veren uluslararası doğrudan yatırımların hızlanmasını amaçlıyoruz.