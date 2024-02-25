CarrefourSA 3 ayda 40 şarj istasyonuna ulaşacak

arrefourSA, elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 25 mağazasında şarj noktası olan CarrefourSA, 3 ay içinde 15 mağazada daha şarj istasyonu kurarak 40 mağazada şarj noktasına ulaşmayı hedefliyor.Şirketin yılsonu hedefi ise 60 mağazaya ulaşmak. CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, "CarrefourSA olarak ilk kez 2020 yılında Sabancı Holding grup şirketlerimizden EnerjiSA ile başladığımız iş birliğimizde 25 hizmet noktasına ulaştık. Müşterilerimizin tamamen online bir sistem üzerinden kredi kartlarıyla ödemelerini yapabildikleri ve şarj dolumu sırasında CarrefourSA mağazalarında diledikleri gibi zaman geçirebildikleri hizmet ağımızı 2024 yılında büyütmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 60 şarj istasyonuna ulaşmak" dedi.