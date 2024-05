Casper en ince ve en hafif dizüstü bilgisayarı Nirvana Z100’ü satışa sundu

Casper, hem hafif hem güçlü hem de şık bir bilgisayar seçeneği arayan kullanıcılar için Casper Nirvana Z100 dizüstü bilgisayarı tasarladı. Alüminyum magnezyum alaşım ile güçlendirilmiş Nirvana Z100, Casper'ın bugüne kadar ürettiği en hafif ve en ince dizüstü bilgisayar olma özelliğini taşıyor. Günlük yaşamında sık seyahat eden profesyoneller için üretilen Casper Nirvana Z100, alışılmışın dışında 14.9 mm inceliği, 1,25 kg hafifliği ve 12+ saat kullanım ömrüne sahip 50Whr akıllı bataryasıyla, her an her yerde rahat bir kullanım sağlıyor. Sadece 14.9 mm inceliğine rağmen ihtiyaç duyulan tüm port seçeneklerine sahip olan Casper Nirvana Z100, ekstra bir port kullanımına gerek duymadan hızlı veri aktarımı ve paylaşım yapma imkanı sunuyor. 2 adet Type-C portu ile hem "hızlı şarj" hem de "veri aktarımı" aynı anda mümkün. Ultra ince yapıda olmasına rağmen sağladığı HDMI portu ile de bir dönüştürücüye gerek kalmadan görüntü aktarılabiliyor.

GÖZ ALICI DOKUNMATİK OLED QUAD HD EKRAN

Yeni nesil ekran tasarımıyla canlı görseller sunan Casper Nirvana Z100, ekran deneyimini yükseltiyor. 14" slim ekrana ve 16:10 ekran oranına sahip Nirvana Z100, 1.2mm SUPER ince çerçevesiyle çok daha geniş görüş açısı sağlıyor. Ekran teknolojisinde 400 NIT parlaklığı ve 100% sRGB özelliğiyle son dönemin trend teknolojilerini takip eden Casper, Nirvana Z100 modelinde 2.8K çözünürlüğe sahip dokunmatik OLED QUAD HD ekranın yanı sıra, LED QHD ekran opsiyonunu da tüketicilere sunuyor. OLED QUAD HD dokunmatik ekranını 'Anti-Damage' dayanıklı cam ekran ile güçlendiren Nirvana Z100, tasarım kadar kullanıcılarının güvenliğine de önem veriyor. Casper Nirvana Z100, UV yüzey kaplaması ile korunan, aşınmaya daha dayanıklı ve daha hassas yapıdaki parmak izi okuma teknolojisi sayesinde verileri güvenle koruyor.

ALÜMİNYUM MAGNEZYUM ALAŞIMDAN GELEN GÜÇ VE ŞIK TASARIM

İnceliği ve hafifliği ile dikkat çeken Z100, özel CNC kesim teknolojisinin sağladığı parlak keskin hatlı yüzey geçişleriyle şık bir tasarım sunuyor. Kullanıcı dostu tasarımı ile tek elle rahatlıkla açılabilen Nirvana Z100, 3 farklı kademeye sahip ışıklı klavyesi ile her ortamda ergonomik bir kullanım sunuyor. Casper Nirvana Z100, farklı zevklere hitap eden Oniks Siyah, Metalik Bronz, Gümüş ve Kiyanit Mavisi olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ve bu renklere uyumlu klavyesiyle estetik bir tasarım sunuyor.

ÜSTÜN PERFORMANS VE GÜÇ TASARRUFU

Tasarımıyla olduğu kadar performansıyla da beklentileri karşılayan Casper Nirvana Z100, 5. nesil Low Power, diğer adıyla güç tasarrufu sağlayan entegre RAM teknolojisi sayesinde optimal hız ve verimlilik sunuyor. Wi-Fi 6 teknolojisinin yanı sıra Intel'in 13. nesil i5 ve i7 işlemcileriyle güçlü performans sunan Z100, ultra ince tasarımına entegre edilen en yeni nesil LPDDR5 RAM teknolojisiyle enerji tasarrufu sağlıyor. Üstün performansıyla birlikte güç tüketimine de önem verilerek tasarlanan Nirvana Z100, akıllı 50Whr'lık bataryanın sunduğu 12 saate varan pil ömrü ile uzun kullanımı alışkanlık haline getirecek. Type-C hızlı şarj özelliğiyle tam kapasiteye yalnızca 2 saatte ulaşan Nirvana Z100, yarım saatlik şarjla yaklaşık 4 saatlik kullanım imkanı sağlıyor.

"ALANINDA BENZERSİZ BİR ÜRÜN OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Tüketici deneyimlerinden aldıkları ilham ile Casper Nirvana Z100 modelini tasarladıklarını aktaran Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Casper olarak, 33 yıllık tecrübemizle kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde analiz ediyoruz. Bu analizler doğrultusunda geliştirilen Casper Nirvana Z100, iş profesyonellerinin yüksek mobilite, güçlü performans ve şık tasarım taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış özel bir model. Nirvana Z100, Casper'ın bugüne kadar ürettiği en hafif ve en ince dizüstü bilgisayarı olmanın yanında, magnezyum alaşımlı dış tasarımı ile üstün dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunmak üzere tasarlandı. Üstün performansı, benzersiz tasarımı ve yenilikçi teknolojileri ile Nirvana Z100, teknoloji dünyasında yeni bir çığır açıyor ve alanında benzersiz bir ürün olarak öne çıkıyor." açıklamasında bulundu.

Intel'in yapay zeka destekli işlemcisinin de yakın zamanda ekleneceği Casper Nirvana Z100 hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.casper.com.tr/laptop-bilgisayar/casper-nirvana-z100 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

İşlemci: 13. Nesil Intel i5 ve i7

İşletim Sistemi: Windows 11

RAM: LPDDR5 RAM

Depolama: İstenilen şekilde konfigüre etme

Renk: Oniks Siyah, Metalik Bronz, Gümüş ve Kiyanit Mavisi

Ekran: 14" Slim OLED QUAD HD / LED QHD

Bağlantı: Intel® Wi-Fi 6 AX101

Batarya: 50Whr Akıllı Batarya

Hafiflik: 1,25 kg

İncelik: 14.9 mm

Kamera: 2MP 1080P FHD

Parlaklık: 400 NIT

Portlar: Type-C Full Function

Ses: 2 Adet 2W + 2 Adet 1W Dolby Speaker

