Cep telefonlarına indirim geliyor

Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi. Söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Kemal Turnacı, satış fiyatı yaklaşık 16 bin TL ve altı olan telefonlarda 1.000 TL'lik indirimler olacağını söyledi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla bazı cep telefonları için ÖTV oranlarına esas matrahlar yeniden belirlendi. Buna göre, ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

ÇEŞİTLİLİK ARTACAK

Başkan Kemal Turnacı, matrahı 9 bin TL'yi aşmayan yerli üretim cep telefonlarında ÖTV'nin yüzde 50'den yüzde 40 baremine çekildiğini anlatırken, "Bu durum fiyatı düşük segmentteki modellerin fiyatını olumlu etkileyecek. Aynı zamanda bu fiyat aralığındaki ürün çeşitliliğini artıracak. Bu segmentteki cihazların zaten büyük kısmı yerli olarak üretiliyor. Karar yerli üretimi destekleyecek ve markalarımızı olumlu etkileyecek" dedi. Turnacı, karar sonrası matrahı 9 bin TL olan cep telefonlarının KDV ve ÖTV eklendikten sonra fiyatının 16 bin TL yerine 15 bin TL seviyelerine ineceğini ve dolayısıyla 1.000 TL kadar bir indirim olacağını söyledi.