Cep telefonu ve tütün ürünlerinde yeni ÖTV düzenlemesi! Resmi Gazete’de yayımlandı, fiyatlara indirim gelecek

CEP TELEFONLARINDA ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla telsiz (cep) telefonları için ÖTV matrahı yeniden belirlendi.

Buna göre 4.500 TL ve altı cep telefonları için yeni vergi oranı yüzde 25, 4.500 TL ila 9.000 TL arası cep telefonları için yeni vergi oranı yüzde 40 ve 9.000 TL ve üzeri cep telefonları için ise yeni vergi oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.