Cevdet Yılmaz’dan Türkmen gazı açıklaması: 1 Mart’tan itibaren Türkiye’ye ulaşmasını planlıyoruz

BİRİNCİ SIRADA OLMAYI HEDEFLİYORUZ

2024 yılında Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin 2,2 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, "Ticaretimiz, dengeli bir görünüm sergilemektedir. Bu kapsamda, Türkmenistan'ın hem ihracatında hem de ithalatında 2'nci sırada olmaktan gurur duyuyoruz. Tabii ki 1'inci sırada olmayı da arzu ediyoruz.

Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Henüz bu hedefin yarısına bile gelebilmiş değiliz. En kısa sürede 5 milyar dolar ticaret hedefimize ulaşacağımızı ve ileride çok daha yüksek rakamlara erişeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu hedefe ulaşmak için özellikle Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Türkmen İhraç Ürünleri Fuarı gibi etkinliklerle iş dünyalarımızı bir araya getirmeye devam edeceğiz. Türkmenistan ile karşılıklı yatırımlarımız, 200 milyon doları aşmış durumda. Bu elbette yetersiz, özellikle Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın güncellenmesiyle karşılıklı yatırımların çok daha hızlı bir şekilde artacağını yine ifade etmek istiyorum" dedi.