Çevre koruma işbirliğine ilişkin niyet beyanı imzalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çek Cumhuriyeti Çevre Bakanı Petr Hladik ve beraberindeki heyetle bir araya geldiğini belirtti.

İki ülke arasında çevre koruma işbirliğine ilişkin niyet beyanını imzaladıklarını, Türkiye'nin dünyaya tanıttığı ve bir marka haline gelen "Sıfır Atık Hareketi" başta olmak üzere bakanlığın projelerine dair istişarelerde bulunduklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti: