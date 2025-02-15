Chery’den Samsun’a fabrika yatırımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakan Mehmet Fatih Kacır, otomotiv sektöründe önemli gelişmeler yaşandığına vurgu yaptı. Kaçır, "BYD, MG, Chery ve Zeeker'la görüşmeler yaptık. Manisa'da BYD yerini aldı, ÇED raporu tamamlandı, yatırım başladı. Herhangi bir aksaklık yok. 1 milyar dolarlık bir yatırım, 150 bin üretim yapacak fabrika ve Ar-Ge tesisi oluşturulacak. Hedefimiz tamamladığımızda ikinci yatırımı Samsun'a kazandırmak. Chery'le Samsun konusunda ciddi diyalog içindeyiz. Onlar da şunu görüyor, Türkiye planlı hareket eden bir ülke. Kapasitesinin en az BYD kadar olmasını bekliyoruz. Yatırım tutarı açısından da BYD'ye yakın" ifadelerini kullandı. Hurda teşviki ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kacır, "Hurda teşviki dönem dönem uygulandı. Araç envanterinin yenilenmesi için faydalı. Teşvik kısmı vergisel bir durum. Bu tür adımlarda yerli üretimi destekleyici perspektifin olmasını istiyoruz. Yerli üreticinin yanında durarak hareket edilmesi çok önemli. Teşvik planı var mı zamanlaması nasıl olur Hazine ve Maliye Bakanlığımızın duyurması daha doğru olur" dedi.