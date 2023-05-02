Çiftçi de 5 yıl erken emekli olacak

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından esnafla beraber milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnaf ve küçük tüccar gibi çiftçilerin de prim yükünün azaltılarak, erken emeklilik kapısının açılacağını duyurdu. Çiftçiler bu sayede 9 bin prim günü yerine 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olabilecek. Düzenlemeyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarını açıklarken, çiftçiler de 25 yılla değil 20 yıl çalışma süresi ve prim gün sayısıyla emekli olabilecek. Çiftçi ve esnafın prim yükünün azaltılmasına yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, "Beş kişinin çalıştığı berberi, küçük bir dükkânı büyük işletme gibi değerlendirmek yanlış. Belli ölçeğin altında olanları, yanında beş ya da daha az insan çalıştıranları ayrı kategoride ele alarak, prim gün sayılarını emekçilerle aynı sayıya getirme hazırlığı yaptık" dedi.Tarım Bağ-Kur emekliliği için de başvuru yapılırken, yaştan, malulen, engelli ve normal emekli olmak üzere 4 farklı emeklilik çeşidi bulunuyor. Tarımda da sürekli, süreksiz, mevsimlik olmak üzere farklı çalışma koşulları nedeniyle Bağ-Kur ve işçi ve tarım sigortalısı olmak üzere farklı statülere bağlı olarak emeklilik işlemleri de değişiyor. Tarım sigortalısı sayısı yaklaşık 550 bin civarında. Tarım sigortalılığı ise daha az primle emeklilik imkânı sunuyor. Tarım Bağ-Kur emeklilik şartına göre 9 bin ya da 5.400 gün primin doldurulması gerekiyor. 30 Nisan 2008 ve Eylül 1999 ve tarihleri arasında başvuru yapanların 9 bin günü doldurması, kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşı doldurması gerekiyor. Nisan 2008'de başvuran erkeklerin 5.400 gün ve 63 yaşı doldurması gerekiyor. Kadınlarda ise Nisan 2008'de başvuru yapanların 5.400 gün ve 61 yaş veya 900 gün, 58 yaşı doldurma zorunluluğu bulunuyor.Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin yerine 7200 günle emekli olabilecek. Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak. SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 günlük fark kaldırılacak.Birinci derecedeki memurlara 3600 ek göstergenin verilmesiyle ilgili çalışma dosyalarının hazır olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, "3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dahil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük" dedi. Öte yandan Bakan Vedat Bilgin, hayat şartlarını dikkate alarak temmuzda emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacaklarını kaydetti.2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor. Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor. Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek.