Çiftçinin ödemesi öne çekildi

Çiftçinin merakla beklediği 2022 tarım destekleri açıklandı. Ödeme tarihlerinin öne çekildiği destekler, Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek. Bu yıl için 25.8 milyar lira olan tarımsal destekleme tutarı 2023 yılı için yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarıldı. 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 12 bin lira ödenecek. Alan bazlı destekler kapsamında "2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödenecek.