Çiftçiye faizsiz kredi: 100 TL’lik kredinin 70’i hazine’den

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Tarım Ekosistemi Buluşması' programında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2020- 2024 döneminde Ziraat'i yaklaşık 5 kat büyüttüklerini dile getirdi. Aktiflerini 943 milyar liradan 4.2 trilyon TL'ye, nakdi kredilerini 569 milyar liradan 2.1 trilyon TL'ye, öz kaynaklarını ise 93 milyar liradan 359 milyar TL'ye çıkardıklarını söyleyen Çakar, şunları kaydetti: "18 ülke 120 noktada faaliyet gösteren, ülkemizin en büyük ve global bankası olarak salgın, bölgesel savaşlar, deprem ve global ekonomideki dalgalanmalar gibi pek çok olumsuzluğun yaşandığı bu dönemde bir yandan ülkemizin makroekonomik politikalarına tam destek verirken, bir yandan da topladığımız kaynakları ve Ziraat Bankası'nın tüm enerjisini başta tarım olmak üzere yatırım, istihdam, imalat, savunma sanayisi, ihracat ve enerji üretimi gibi 'Türkiye Yüzyılı' için elzem alanlara yönlendirdik."Çiftçilere kullandırdıkları tarım kredilerini yaklaşık 6 kat artırarak 80 milyar liradan 480 milyar liraya çıkardıklarını vurgulayan Çakar, "Finansman sağladığımız çiftçi sayısını yüzde 82 artırarak 1.2 milyon kişiye çıkardık. Çiftçilerimizin bugün itibarıyla kullandıkları her 100 liralık kredinin 75'ini münhasıran Ziraat Bankası verdi. Yani yüzde 75 sektör payına ulaştık. Toplam tarım kredilerinin yüzde 91'i sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Sübvansiyonlu kredilerin faizlerinin yüzde 69'u Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanıyor" diye konuştu. Çakar, bu kredilerin 110 milyar liraya ve 577 bin müşteriye denk gelen kısmının faizinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını bildirdi. Çakar, tarımsal kredi portföylerinin genel yapısına bakıldığında kredilerin yüzde 70'inin işletme kredilerinden, yüzde 30'unu yatırım kredilerinden oluştuğunu söyledi. Çakar, kredilerin en çok bitkisel üretim, sonrasında ise hayvansal üretim ve tarımsal mekanizasyon alanlarında verildiğini ifade etti.Sözleşmeli üretim konusunda da büyük ilerleme kaydettiklerini anlatan Alpaslan Çakar, şunları anlattı: "35 bin üreticimizin sözleşmeli üretimle uygun maliyetli girdiye ulaşmasına ve pazar sorunu yaşamadan ürünlerini satmasına olanak sağladık. Küçükbaş hayvancılığa yönelik 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projemiz kapsamında 8 bin 350 üreticimiz 1.4 milyar lira kredi kullandı. Bu projenin büyükbaş süt hayvancılığına yönelik uygulamasında ise 1.000 üreticimiz 575 milyon lira kredi kullanmış bulunuyor." Çakar, diğer bankalarda tarımsal kredi kullanan üreticilerin borçlarını, talep etmeleri halinde Ziraat Bankası'na transfer etmeleri için yardımcı olduklarını söyleyerek, "Bu kapsamda da 2 bin 150 üreticimiz yararlandı ve 500 milyon lira kredi kullandı" şeklinde konuştu. Çakar, tarımı memleket meselesi ve ülkenin geleceği olarak gördüklerinin altını çizdi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gıda arzını artırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz" dedi. Şimşek, mayısta baz etkisi nedeniyle enflasyonun zirve yapacağını, ancak sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngördüklerini kaydederek, "Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur ve sizin güçlü desteğinizle programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl 137 milyon ton bitkisel üretimle rekor kırdıklarını belirterek, "69.2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla, Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasına girdik. Bu yılın ilk çeyreğinde ise 9.3 milyar dolarlık tarımsal ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdık. Hem ihtiyacımız olan gıdayı üre- tiyoruz hem de ürettiğimiz gıdanın fazlasını ihraç ediyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayımız 74 bin kişi, alan miktarımız 6.4 milyon dekar arttı" dedi.Çiftçiler için hazırladıkları "Ziraat Çiftçi" platformunu kullanıma sunduklarını vurgulayan Çakar, platform üzerinden çiftçilerin bankadaki tüm hesaplarını kontrol edebileceğini ve kredi başvurusu yapabileceklerini belirtti.