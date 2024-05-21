Çin ile enerji dönüşüm anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'de Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile bir araya geldi. 'Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzalayan Bayraktar, "Somut projeleri en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. SPIC şirketinin yetkilileriyle görüşen Bayraktar, sosyal medya hesabından "Ülkemizin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda süregelen nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında projelerimizi görüşerek yol haritasını belirledik" mesajını verdi. Ziyarette Doğal Kaynaklar Bakanı Wang Guanghua ile de bir araya gelen Bayraktar, TCC Şirketi Başkanı Liang Jun Xiang ve heyetiyle başta kritik mineraller olmak üzere Türkiye'deki yeni yatırım fırsatlarını görüştü.