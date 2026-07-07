Çin Merkez Bankası’ndan rekor altın alımı! 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Çin Merkez Bankası (PBOC), küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen rezervlerini büyütmeye devam ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilen alımla birlikte bankanın altın varlığı 480 bin ons artarak 75,44 milyon onsa yükseldi. Bu artış, Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en büyük aylık alım olarak kayıtlara geçti.
ALTIN ALIM SERİSİ 20 AYA ÇIKTI
PBOC'un haziran ayındaki alımıyla birlikte Çin'in kesintisiz altın alım süresi 20 aya ulaştı.
Çin Merkez Bankası, rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında son yıllarda düzenli olarak altın alımı gerçekleştirirken, bu politika küresel merkez bankalarının altına yönelik artan ilgisini de yansıtıyor.
ALTIN FİYATLARI GERİLESE DE ALIMLAR SÜRDÜ
Haziran ayında ons altın yüzde 12 değer kaybederek 4 bin dolar seviyesinin altına indi. Böylece değerli metal, 2008'den bu yana en sert aylık düşüşlerinden birini yaşadı.
Piyasalarda İran kaynaklı jeopolitik riskler, enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler altın üzerinde baskı oluştururken, Çin Merkez Bankası'nın alımlarını sürdürmesi dikkat çekti.
MERKEZ BANKALARININ TALEBİ ALTINI DESTEKLİYOR
Altın fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen resmi sektörün güçlü talebi piyasaya destek vermeyi sürdürüyor.
Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) haziran ayında gerçekleştirdiği ankete göre, önümüzdeki 12 ay içinde rezervlerindeki altın miktarını artırmayı planlayan merkez bankalarının sayısı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.
BÜYÜK BANKALAR TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Goldman Sachs ve Deutsche Bank gibi uluslararası finans kuruluşları yıl sonu altın tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Buna karşın analistler, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla sürdürdüğü güçlü altın alımlarının, değerli metal fiyatları açısından önemli bir destek unsuru olmaya devam edeceğini değerlendiriyor.