Çin Merkez Bankası’ndan rekor altın alımı! 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Çin Merkez Bankası (PBOC), küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen rezervlerini büyütmeye devam ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilen alımla birlikte bankanın altın varlığı 480 bin ons artarak 75,44 milyon onsa yükseldi. Bu artış, Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en büyük aylık alım olarak kayıtlara geçti.