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Giriş Tarihi: 8.07.2026 12:15 Son Güncelleme: 8.07.2026 12:16

Çin'den son 3 yılın en büyük altın alımı

Çin Merkez Bankası (PBOC) Haziran 2023’ten bu yana en yüksek alımını gerçekleştirerek alım serisinin 20 aya taşındı.

Çin’den son 3 yılın en büyük altın alımı
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Çin Merkez Bankası (PBOC), altın alımı serisine kaldığı yerden devam ediyor. 2023'ten bu yana en büyük altın alımını gerçekleştiren PBOC'un elindeki altın stoku geçen ay 480 bin ons artarak 75,44 milyon onsa ulaştı.

Altın fiyatları haziran ayında yüzde 12 değer kaybetmiş ve ons başına 4.000 doların altına kadar gerilemişti.

İran-ABD savaşının başlamasının ardından faiz ve enflasyon endişeleri körüklenmiş, bu da değerli metaller için olumsuz bir duruma neden olmuştur.

Goldman Sachs ve Deutsche Bank dahil büyük bankalar da altın için yıl sonu tahminlerini düşürmeyi tercih etmişti.

Ancak resmi sektörün alımları bu görünümü desteklemeye devam etmişti.

Dünya Altın Konseyi'nin 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Araştırması da merkez bankalarının altına yönelik güçlü talebinin devam ettiğini ortaya koymuştu.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ÇİN MERKEZ BANKASI #GOLDMAN SACHS #DEUTSCHE BANK #DÜNYA ALTIN KONSEYİ #ÇİN

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Çin'den son 3 yılın en büyük altın alımı
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