Çinlilerin Türkiye sevdası

2021'de küresel elektrikli araç satışı yüzde 108 artışla 6.7 milyon adete ulaştı. Çin, 3.4 milyonla en fazla elektrikli araç satılan ülke oldu. Dünyanın en büyük elektrikli oto pazarı Çin'de, aynı zamanda çok sayıda elektrikli otomobil üreticisi bulunuyor. Düne kadar iç pazarda varlıklarını sürdüren üreticilerin hedeflerinde özellikle Avrupa var. Bu yüzden de kendilerini tanıtmak için Paris Otomobil Fuarı'na akın ettiler.Fuarda Çinlilerin Türkiye'yi de radarlarına aldıklarını öğrendik. Distribütörlük için Türkiye'den bazı gruplarla temasta olan markaların, Türkiye'ye gelmek için oldukça heyecanlı olduklarına şahit olduk. Bunlardan biri de BYD markasıydı. Fuarda konuştuğumuz Çinli BYD'nin Binek Otomobil Benelux-Nordic Ülke Müdürü Emrah Sarısoy, markanın Türkiye planlarını açıkladı. Daha önce Ford Otosan ile Toyota Avrupa'da görev yapan ve dokuz aydır BYD'de çalışan Sarısoy, Türkiye'den otomotiv sektöründe deneyimi olan gruplarla temasta olduklarını söyledi. Türklerin de distribütörlük için hevesli olduğunu ifade eden Sarısoy, isim vermekten kaçındı. Türkiye'de satış için 2023'ü işaret eden Sarısoy, "Türkiye'de düşük vergi dilimine giren bir araçla şansımız yüksek olur. BYD, dünyanın en büyük batarya üreticisi. İstediğimiz bataryayı aracımıza monte etme şansımız var. Avrupa'da çok satacağına inandığımız Atto 3 modelini, Türkiye'ye uygun bir batarya ile getirebiliriz" dedi. BYD, Avrupa'ya güçlü bir giriş yapmak istiyor. Paris'te sergilenen Atto 3, aynı anda Almanya, Hollanda, Belçika, Norveç, Danimarka ve İsveç'te satışa sunulacak.ŞU anda Türkiye otomotiv pazarında SAIC tarafından üretilen MG, Skywell, Seres gibi Çinli araçlar satılıyor. Çinli Chery de kısa bir süre önce Türkiye pazarına tekrar giriş yapacağını açıklamıştı.Çinlilerin distribütörlük için görüştüğü gruplar arasında ALJ ve Doğan Otomotiv'in adı geçiyor. ALJ şu anda Lexus ve Toyota'nın distribütörlüğünü yürütüyor. 2009'da Sabancı Holding'den Toyota Pazarlama şirketini satın alan ALJ'nin başka temsilciliklerle de ilgilendiği biliniyor. Doğan ise MG ve Suzuki'yi temsil ediyor.