Çoban desteği 81 bine çıktı

Hayvancılık ve bitkisel üretime yönelik yeni destek kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararlar ile birlikte hayvancılık ve tarım alanlarında birçok başlıkta destek arttırıldı. Kararla büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında buzağılar için yüzde 40 artışla hayvan başına bin 400 lira, malaklar için yüzde 180 yükselişle hayvan başına 2 bin 800 lira verilecek. Küçükbaş hayvancılık destekleri kuzu ve oğlaklar için ise bir önceki yıla göre yüzde 50 artırılarak, hayvan başına 300 lira olacak. Çoban desteği, 150 baş üzerinden ilave 1.8 katla 81 bin lira olarak ödenecek. Arıcılık desteği, üretici veya yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına temel destek 140 lira, üye olmayanlara 100 lira olacak. İpek böceği temel desteği yüzde 10 artırılarak kilogram başına 1.100 lira, tiftik üretimi temel desteği yüzde 100 artışla kilogram başına 160 lira olarak belirlendi. Aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerine verilen temel destekleme tutarı, geçen yıla göre yüzde 100 artırıldı.Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere, ürettikleri türler ve üretim şekline göre yapılan temel destek oranları da yükseltildi. Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde, müsilajdan etkilenen balıkçı gemilerine, gemi başına ilave küçük ölçekli balıkçılık desteği verilecek. Su ürünleri desteğinde, üretici örgütlerinin etkinliğini artırmak amacıyla birlik ve tanıtım kesinti oranları yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarıldı. Kadın ve genç girişimcilere yönelikte kararlar alınırken, destekleme takvim gününden itibaren üzerinde işletme kaydı bulunan kadın yetiştiriciler ve 41 yaş gününü almamış yetiştiricilerin işletmelerinde doğan buzağı ve malaklar için ilave 0.7 katsayı destek sağlanacağı da karara bağlandı. Yapılan değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, bu yıla göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olacak. Yıl boyunca hizmet sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odaları ve üretici örgütlerinde istihdam edilen danışmanlara verilen tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, geçen yıla göre yüzde 17.5 artırılarak 2025 için 345 bin 450 lira olarak ödenecek. Hububat üretiminde sertifikalı tohum kullanımının artırılması amacıyla geçen yıla göre destek katsayısı artırılarak 0,56 belirlendi.