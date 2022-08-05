Çölde 12 kilometrelik güneş tarlası





GÜNEŞTEN GÜBRE ÜRETECEK

Kalyon Enerji hem Ankara'daki Güneş Teknolojileri Fabrikası hem de Karapınar GES'te Ar-Ge çalışmalarına öncelik veriliyor. Ar-Ge merkezinde 100'den fazla mühendis ve araştırmacı görev yapıyor. Murtaza Ata, "42 proje yürütüyorlar. 50 tane patent başvurusu var" diyor. Peki neler bunlar? Bir ekip wafer'in kalınlığını biraz daha düşürmeye çalışıyor. Böylece elektrik üretimini daha da artıracaklar. Bir de Murtaza Ata güneş ışığından gübre elde etmek için çalıştıklarını söylüyor. "Güneş enerjisiyle hidrojen elde edip, onu nitrojenle birleştireceğiz. Daha sonra amonyak üreteceğiz. Bunu da gübre yapacağız" diyerek Türkiye'ye de yeni bir vizyon açıyor.