Çukurova GİAD Başkanı Sakarya: Projelerimizi Adanalılarla buluşturacağız

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin'in divan başkanlığını yaptığı 15'inci Dönem Olağan Genel Kurulu'nda tek liste ile gidilen seçimde Ömer Faruk Sakarya oy birliğiyle 5'inci kez göreve getirildi.

Sakarya başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alperen Pişkin, Aynur Aydın, Barış Yıldırım, Bikem Uludağ, Ceyhun Baskın, Eren Can, Gökalp Sofuoğlu, Hakan Burç, İsmail Erdem, Kubilay Kurluk, Mehmet Çatalbaş, Oğuz Kaan Özalp, Serhat Aydoğan yer aldılar.

Genel kurulda konuşan Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, 4 dönemdir büyük desteğini gördüğü üyelere ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Birlikte çalıştığı yönetim kurulu asil ve yedek üyelerine teşekkür plaketi veren Sakarya, her dönemde üyelere, derneğe, kente ve ülkeye katkı koymak amacıyla çalışıp, proje ve programlar yaptıklarını vurguladı.

Başkan Sakarya, "Yeni yönetimimizle yeni dönemde üyelerimize, kentimize ve ülkemize hizmet için çalışıp, artık alıştığımız Çukurova GİAD projelerini üyelerimizle ve Adanalılarla buluşturacağız. Yeni dönemde daha çok çalışacağız. Çünkü Adana'nın bize, Çukurova GİAD'a ihtiyacı var. Çünkü Türkiye Adana ile büyür. Çünkü İstanbul'a alternatif önerdiğimiz Çukurova Metropolü'nün başkenti Adana'dır. Çünkü Adana Dünya Kenti'dir. Çünkü Adana bir marka kenttir" diye konuştu.