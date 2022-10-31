Çukurova Havalimanı daimi "hava hudut kapısı" oldu

Konuyla ilgili karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Çukurova Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

Yaklaşık 12 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde planlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında elektrik, mekanik ekipleriyle toplamda 1500 kişi istihdam edilmiş durumda. Havalimanı hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilecek. Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik, ticari ve turizm açısından büyük katkı sağlayacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bu yılın son çeyreğinde tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor.