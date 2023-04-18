Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir dünya liderliği daha: Brezilya ve Fransa da dolara karşı bayrak açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli parayla ticaret çağrısı dünyaya örnek oldu. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, dolardan uzaklaşmak gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 yıl önce gündeme getirdiği milli parayla ticaret konusunda diğer ülkeler de harekete geçmeye başladı.Brezilya Devlet Başkanı Silva, BRICS grubunun ticarette dolara alternatif para birimi araması çağrısında bulunarak, "Bugün ülkeler, kendi para birimleriyle ihracat yapabilecekken, ihracat yapmak için dolar peşinde koşmak zorunda kalıyor. Neden kendi para birimimizle ticaret yapamıyoruz? Altın standardının ortadan kalkmasından sonra doların rezerv para birimi olduğuna kim karar verdi?" açıklamasını yaptı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Avrupa'nın ABD'ye olan bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi. Macron, dolara olan bağımlılığın azalmasının önemini, "İki süper güç arasındaki gerilim tırmanırsa, stratejik özerkliğimizi finanse edecek zamanımız ve kaynağımız olmayacak ve bağımlı hale geleceğiz" diyerek ifade etti. Macron, Avrupa'nın hem Moskova hem de Pekin'in temel politika hedeflerinden biri olan "ABD dolarının sınır ötesi olmasına" olan bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 yılında döviz yerine yerel para birimiyle ticaret yapılmasına ilişkin çağrısıyla birlikte hazırlanan "Yerel Paralar ile Ticaret Eylem Planı" kapsamında Çin, Rusya, İran, Azerbaycan, Pakistan, Hindistan, Güney Kore, Gürcistan, Bosna Hersek, Katar, Kuveyt, Ukrayna ve Beyaz Rusya potansiyel ülkeler olarak belirlendi. Bu ülkeler özelinde rezerv para birimlerine bağımlılığın ve ülke ekonomilerindeki kırılganlıkların azaltılması amacıyla ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Türk lirasıyla ihracat yapılan ülke ve bölge sayısı da 200'e yaklaştı. Dış ticaretin yerel para cinsinden yapılması için firmalar lehine politikalar geliştirildi.Yerel para ile ticaretin artmasıyla birlikte döviz cinsinden borçlanma azalırken, cari açığın finansman kalitesi iyileştiriliyor. Uluslararası yaptırım dönemleri, ekonomik kriz gibi olağandışı durumlarda, yerel para ile ticaret, döviz bulma sıkıntısı çeken ticaret ortakları için alternatif bir ödeme şekli sunarak ticareti artırıcı etki yaratıyor. Ticarette kullanımın artması TL'nin bilinirliği, uluslararası geçerliliği açısından önem taşıyor.Ukraynaile olan savaş nedeniyle ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından yaptırım uygulanan Rusya, Kremlin'in dost olarak gördüğü ülkelerin para birimlerine yöneliyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin Moskova'ya yaptırım kararı almasına neden olmasının ardından, Çin yuanı, doları geçerek Rusya'da en çok işlem gören para birimi oldu. Rusya'nın finansal sistemini hedefleyen yaptırımlar, Kremlin'i ve Rus şirketleri uluslararası para transferlerini, dolar ve euro yerine yaptırım uygulamayan ülkelerin para birimleri ile gerçekleştirmeye zorluyor.Türkiye'nin Türk lirasıyla gerçekleştirdiği ihracat yılın ilk 3.5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89.1 artarak 54 milyar 651 milyon lira, ithalat da yüzde 170.8 artarak 138 milyar 504 milyon liraya ulaştı. Böylece dış ticaret hacmi 193 milyar 155 milyon lira oldu. TL ihracat yapan firma sayısı 7.200'e çıktı.