Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12'nci Dönem Toplantısı'na üzere Kırgızistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KEK 12'nci Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Ata yurdumuz Kırgızistan'dayız. Bişkek programımızın ilk durağında Kırgız halkının özgürlük, bağımsızlık ve kimlik mücadelesinin sembolü Ürkün Anıtı ile edebiyat ve fikir dünyamızın ortak değeri, büyük yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret ettik. Kırgız kardeşlerimize en derin muhabbetlerimi sunuyor, 2 gün boyunca sürecek programlarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.