Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz: Milli iradenin sözcüsü

Basın, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru; toplumun ortak bilincini, değerlerini ve beklentilerini yansıtan güçlü bir iletişim köprüsüdür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, toplumsal farkındalığın artması ve demokratik kültürün gelişmesi açısından üstlendiği sorumluluk büyük önem taşır. Kırk yıldır yayın hayatını sürdüren SABAH Gazetesi, Türkiye'nin yakın tarihinde demokrasinin gelişimi, milli iradenin güçlenmesi ve toplumsal istikrarın korunması yönünde önemli bir rol oynamıştır. Zorluklar, krizler ve vesayet dönemlerinde dahi halkın sesini duyurmayı, hukukun üstünlüğünü ve demokratik meşruiyeti savunmayı ilke edinmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu, güçlü demokrasi, kapsayıcı kalkınma ve sürdürülebilir refah hedefleriyle yoluna devam etmektedir. Bu süreçte, ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışına sahip medya kuruluşlarımız, doğru bilgiye erişimi kolaylaştırarak toplumsal güveni pekiştirmektedir. Bilgi kirliliği ve dezenformasyonun yaygınlaştığı günümüzde, milli basının sağduyulu, gerçeklere dayalı ve toplum yararını önceleyen tutumu her zamankinden daha değerlidir. Bu yönüyle SABAH, hem demokratik olgunluğumuzun hem de milli duruşumuzun güçlü bir yansıması olmuştur. Bu vesileyle SABAH Gazetesi'nin 40. yılını kutluyor; yöneticilerine, tüm çalışanlarına ve bugüne kadar emeği geçen tüm mensuplarına teşekkür ediyor, yayın hayatlarında başarılar diliyorum.