Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyonla mücadele mesajı: "Temel önceliğimiz" diyerek açıkladı

"ENFLASYONLA MÜCADELEYİ 3 AYAKLI BİR STRATEJİ İLE ŞEKİLLENDİRDİK"

Maliye yatırımları önemli. Enflasyonla mücadeleyi biz bütüncül bir mücadele, topyekün bir mücadele olarak algılıyoruz.

Aslında kamusuyla Özel sektörüyle işin bir de toplumsal boyutu da var. Bu tür mücadeleleri bütün unsurları ile birlikte düşünmek durumundasınız.

Orta vadeli programda da biz enflasyonla mücadeleyi 3 ayaklı bir strateji ile şekillendirdik. Bir tanesi para politikaları, orada araç bağımsızlığı çerçevesinde Merkez Bankamız üzerine düşen görevi ifa ediyor.

Diğer bir ayağı maliye politikası, üçüncü ayağı ise yapısal reformlar. Maliye politikası niçin önemli gelirler ve harcamalar bakımından her iki bakımdan da enflasyonla bağlantısı var.

Bir defa harcamalarınızı daha dikkatli yaptığınızda kamusal tasarruflar yaptığınız da bu enflasyonla mücadeleye birebir katkıda bulunmuş oluyor. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlar var. Kamunun kontrolü altında veya etki ettiği bunlar yine enflasyon açısından önemli mekanizmalar.

Ayrıca tabi gelir tarafı var. İşte vergisel politikalar, gelir politikaları bütün bunlar ücret politikaları hepsi enflasyon üzerinde etkiye sahip. Dolayısıyla sadece para politikasıyla düşünmüyoruz. Maliye politikası boyutu da bunun önemli bir unsuru. Geçen yıl az önce bahsettim bütçe açığımızı 5.2'ye çekmiştik.

Bu yıl yine depremin çok ağır bir yükü var omuzlarımızda. Deprem yaşandı ama depremin rehabilitasyonu devam ediyor. Belki bu toplumsal farkındalığı da hep birlikte oluşturmamız gerekiyor. Maalesef tarihimizin en büyük felaketini yaşadık.

Bunun getirdiği 104 milyar dolarlık bir yükle devletimiz karşı karşıya kaldı. Bunu da yapıyoruz hiçbir şekilde taviz vermeden bu harcamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl bütçemizde bir trilyon 28 milyar deprem harcaması ödeneği öngördük. Bunları da gerçekleştiriyoruz. Buna rağmen bütçe harcamalarını bir seviyede tutuyoruz.

Hatırlarsanız geçen yıl başladığında hükümetin bütçe açıkları yüzde 10'ları aşacak gibi söylemlerde bulunanlar vardı. Bunun gerçek olmadığını görüldü. Etkili politikalar uygulandı.

Geçen yıl erken tedbirler aldık. Belki o aldığımız tedbirler bir miktar enflasyonu olumsuz etkiledi ama bütçe mali zeminimizi güçlendirdik. Bu da enflasyonla mücadelede bizi içinde bulunduğumuz yıl ve önümüzdeki döneme ilişkin daha güçlü hale getirdi.

Dolayısıyla çok kararlı bir şekilde bu mücadeleyi bütüncül bir çerçevede sürdürüyoruz. Kamu harcamaları tasarruflar başta olmak üzere bütün maliye politikalarında enflasyon etkisini de dikkate alarak mutlaka bu attığımız adımın enflasyona ne tür etkileri olabilir bunun analizlerini yaparak hareket ediyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz.