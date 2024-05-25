Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Planlı tarımı planlı üretimi güçlendirmemiz gerekiyor

"GÜNEŞ ENERJİSİNDEN İSTİFADE EDECEK ŞEKİLDE İNŞA EDİLECEK"

Burada konuşan Yılmaz, geçen haftalarda Üstel'i Ankara'da ağırladıklarını ve KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş Soğuk Depolama Kapasitesi'nin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde mutabakat zaptı imzaladıklarını hatırlattı.

Yılmaz, KKTC'de üretilen narenciye ürünleri için ilk etapta 15 bin ton, daha sonraki vadede 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu inşa edileceğini, narenciye ticaretinde üreticinin mevsimsel sorunlardan en az etkilenmesini sağlayacak depo inşası çalışmalarını başlattıklarını ifade etti.

Tesisin güneş enerjisinden istifade edecek şekilde inşa edileceğini dile getiren Yılmaz, ilk etapta projede hem yaş meyve hem de konsantre ürüne yönelik konsantre tesisin modernizasyonu ve kapasite artışının da öngörüldüğünü, Cypfruvex şirketinin bu vesileyle hem kapasitesini artıracağını hem de modernize olarak çok daha güçlü, etkili bir kurum haline geleceğini kaydetti.

Yılmaz, tesislerde daha önce üretimi mümkün olmayan tetra pak meyve suyu şişelemesine, bunun yanında katma değeri büyük ve mevcut sistemde atıl bir değer olan kurutulmuş tane üretimine başlanacağını, tamamı modern raf sistemiyle donatılmış soğuk ve donmuş muhafaza odalarının yapılacağını, bu muhafaza odalarının özel sektör tarafından da kullanılabileceğini, başta Güzelyurt olmak üzere tüm Kıbrıslı üreticilerin hizmetinde olacağını belirtti.