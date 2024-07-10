Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye teknoloji ihraç eden bir ülke haline geldi

"DAHA FAZLA ARAŞTIRMA, DAHA FAZLA PROJE GELİŞECEKTİR"

ODTÜ'yü, Times Higher Education 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ilk 351-400 bandında yer alarak Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında birinci sıraya yerleşmesinden dolayı tebrik eden Yılmaz, ODTÜ'lü akademisyenlerce üretilen makalelerin bugün dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlandığını, önemli bilim organizasyonlarında akademisyenlerin bildirilerine yer verildiğini ifade etti.

Yılmaz, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (RÜZGEM) bünyesinde faaliyete geçen Büyük Rüzgar Tüneli'nin yanı sıra Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi (DEKOSİM), Dişli ve Güç Aktarma Sistemleri ve Titreşim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMER), Çim Amfi Projesi, öğrenci merkezi gibi farklı çalışmaların da tören vesilesiyle hizmete gireceğini söyledi.

Bunların çok önemli altyapılar olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bu altyapıların katkısıyla daha fazla araştırma, daha fazla proje gelişecektir diye yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

RÜZGEM'in rüzgar enerjisi alanında Türkiye'nin en ileri araştırma ve uygulama merkezi olarak yenilikçi projelere ve sürdürülebilir enerji çözümlerine öncülük ettiğine dikkati çeken Yılmaz, yerli ve milli üretimi teşvik eden RÜZGEM'in Türkiye'nin rüzgar enerjisi teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmak için önemli bir imkan oluşturduğunu söyledi.

Yılmaz, burada faaliyete geçen büyük rüzgar tünelinin ise havacılık ve savunma sanayisinden inşaat sektörüne, rüzgar enerjisi sektöründen otomotive varıncaya kadar birçok alanda endüstriyel test merkezi hizmeti verebilme kapasitesine sahip bir teknoloji merkezi olduğunu bildirerek, havacılık sektörü başta olmak üzere inşaat, mimarlık, ulaşım, enerji ve benzeri kritik sektörlerde kullanılan ürünlerin rüzgar tünellerinde teste tabi tutularak hava akımı içerisindeki tepkimelerinin ölçüldüğünü anlattı.

Tasarımı ve üretimi Türkiye'ye ait projeleri yurt dışındaki rüzgar tünellerinde test etmenin, bilgi güvenliği açısından önemli bir risk oluşturduğunu, bu rüzgar tüneliyle riskin de ortadan kalktığını anlatan Yılmaz, bu merkezin tamamına yakın parça ve bölümlerinin yerli firmalarca yapıldığını, merkez sayesinde öğrencilere, hassas bilimsel teknolojik araştırma ve test çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğinin ve bunların endüstriyel gelişmeye nasıl aktarıldığının da uygulamalı gösterileceğini ifade etti.

Yılmaz, bu tesisin yeni nesil mühendislere büyük ilham kaynağı olacağına ve yenilikçi projelere altyapı sağlayacağına inandığını belirterek, 2011'den bu yana büyük rüzgar tünelinin ODTÜ'ye ve ülkeye kazandırılması için emek veren herkese teşekkür etti.