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Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:32 Son Güncelleme: 30.10.2023 12:32

Cumhuriyet Müzesi'nde ziyaretçi rekoru

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'ni (2'nci TBMM binası), Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde 112 bin 366 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

DHA
Cumhuriyet Müzesi’nde ziyaretçi rekoru

Cumhuriyet'in simgelerinden Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde ziyaretçi rekoru kırdı. Bir günde müzeyi 112 bin 366 kişi ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Müzemizde dün büyük bir bayram coşkusu yaşadık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarihi müzemiz, 112 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

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Cumhuriyet Müzesi'nde ziyaretçi rekoru
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