Cumhuriyet rekoru serisi sürüyor: 270 milyar dolar

Küresel ekonomilerde yaşanan daralmaya rağmen Türkiye, Cumhuriyet'in 102'nci yılına da ihracat rekoruyla girdi. 29 Ekim itibarıyla ülkemizin mal ihracatı 270 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Üreten, ihraç eden, büyüyen Türkiye vizyonuyla daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe yürümeye devam ettiklerini bildiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "1923'te tarım ürünleri ağırlıklı bir ihracat yapısına sahip olan Türkiye ekonomisi, bugün otomotivden beyaz eşyaya, savunma sanayiinden yazılıma uzanan geniş ve katma değerli bir ihracat yelpazesine ulaşmıştır. Ulaşılan başarılar, Türkiye'nin üretim gücünün, ihracatçısının azminin, sanayicisinin emeğinin ve mühendisinin vizyonunun eseridir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, 'Ticaretin Yüzyılı' da olacaktır" dedi.

TARİHİN EN YÜKSEĞİ

Bolat, 1923'te 50 milyon dolar olan mal ihracatının, bugün itibarıyla mal ihracatının 270 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını bildirerek, şu ifadeleri kullandı: "Hizmet ihracatımızla birlikte toplam ihracatımız 390 milyar dolara ulaşarak rekor kırmıştır. Dünya mal ihracatından aldığımız pay, 2024'te yüzde 1.07'ye yükselerek, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek oranına ulaşılmıştır." Bolat, elde edilen büyük başarının, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına güçlü bir ihracat vizyonu ve kararlılıkla adım atan Türkiye'nin, üretim gücü, ihracat kapasitesi ve rekabetçi ekonomisiyle dünya sahnesindeki yerini daha da sağlamlaştırdığının en somut göstergesi olduğunu belirtti. Bolat, Cumhuriyetin ilk yıllarında yalnızca 24 ülkeye ve 30 fasılda yapılan ihracatın bugün 224 ülke ve gümrük bölgesine, tüm fasıllara ve 12 bin 806 farklı ürüne yayıldığına dikkati çekti.