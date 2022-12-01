Dağ Holding yurtdışına açılıyor

1992'DE Konya'da kurulan ve 2013'te globalleşme atağına giren Dağ Holding, şimdi de yurtdışına açılıyor. Bugüne kadar Konya ve İstanbul'da 30 binin üzerinde proje üreten şirket, Avrupa'yı odağına aldı. Dağ Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Dağ, "2023-2024 yılları için yurtdışında da konut üretmeyi hedefliyoruz. Şu anda Almanya, Belçika ve İngiltere de aktif çalışmalarımız var" dedi. Türkiye'de daha fazla büyümek için yurt dışına açılmak istediklerini aktaran Dağ, "Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta, Almanya'da ise Münih, Stuttgart, Berlin ve Frankurt'ta konut projeleri hedefliyoruz. Danimarka'da iki büyük belediye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu noktalarda 2023 yılında planlanmak üzere arsa maliyeti 150 milyon euro olan bir yatırım hedefimiz var" diye konuştu.