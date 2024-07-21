Türk sağlık sistemi dijital krizi hasarsız atlattı

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Türk sağlık sisteminin küresel çaptaki dijital krizi hasarsız atlattığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Birinci, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya genelindeki birçok kamu kurumu, havalimanı, banka ve hastaneyi etkileyen yazılım kaynaklı küresel bir kriz yaşandığını hatırlattı. Global sağlık sektörünün de bu teknolojik krizden ciddi şekilde etkilendiğini belirten Birinci, Türk sağlık sektörünün bu krizden sorunsuz bir şekilde çıkmayı başardığını dile getirdi. Birinci, "Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında uzun yıllardır mücadelesini verdiği sağlıkta dijital dönüşüm sayesinde küresel çaptaki bu krizi hasarsız atlatmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak, kullandığımız yerli ve milli teknoloji araçlarımız ile bu tür krizlerin önüne geçerek sağlık sistemimizin küresel BT krizinden etkilenmeden hizmet sunumuna devam etmesine katkı veren tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.