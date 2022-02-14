DAP’tan 555 milyon liralık halka arz

DAP Holding
, iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'yi halka arz ediyor. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzı Garanti BBVA Yatırım
'ın konsorsiyum liderliğindeki 33 aracı kurum aracılık edecek. Talep toplama yöntemiyle 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek halka arzın büyüklüğü ise 555 milyon lira olarak planlandı. Hisse başı fiyatını 18.50 TL olarak belirleyen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 15.01 olacak. Şirket, halka arzdan sonraki 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulundu. Ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon TL'lik fon oluşturulması planlanıyor. Söz konusu fonun büyüklüğü halka arzın yüzde 54'üne denk geliyor.
SEMBOL ESERLER
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz
, DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin, 41 yıldır Türkiye'nin nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler ürettiğini söyledi. Yılmaz, şunları kaydetti: "Portföyümüzde Validebağ Konakları, Ormanköy, Nişantaşı Koru ve önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağımız Levent projesi yer alıyor. Şirketimizin yüzde 15'ini, yüzde 27.2 gibi bir cazip bir iskonto oranıyla halka arz ediyoruz. Yatırımcıları, konut alırken ve hisse senedine yatırım yaparken bu kazanca ortak olmaya davet ediyoruz." Şirketin hali hazırda elindeki tüm projelerini bitirecek finansal güce ve güçlü nakit akışına sahip olarak halka arz edildiğini anlatan Yılmaz, arz gelirini özellikle istihdama katkıda bulunacak yeni yatırımlarda kullanılacağını söyledi. Garanti Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder
ise şirketlerin özellikle 2021'de rekor kıran halka arza ilgisinin devam ettiğini kaydetti.