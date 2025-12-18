Darphane altın sertifikası ALTIN S1 kaç TL?

Darphane'nin 2022'de piyasaya sunduğu ALTIN S1 sertifikaları borsada işlem görüyor. Fiziki altın ile arasındaki fiyat farkı nedeniyle yeniden yatırımcının gündemine gelen altın sertifikaları kaç TL?

Altın sertifikaları alım satımlar arasındaki fiyat makasının düşük olması, komisyon oranlarının düşük olması ve çalınma ve kaybolma riskinin olmaması gibi avantajları sayesinde yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. 0,995 saflığında altına dayalı ve her bir sertifika 0,01 gram altına denk geliyor.

ALTIN S1 KAÇ TL?

Altın sertifikaları için 5 ton altın karşılığında 500 milyon adet sertifika satışa sunuluyor. Bu hesaba göre, 1 gram altın için 100 adet sertifika almak gerekiyor. 100 ALTIN S1 8 bin 657 lira bandına kadar yükselirken gram altın fiyatı serbest piyasalarda 6 bin TL'ye doğru ilerliyor.

DARPHANE ALTIN SERTİFİKASI NEDİR?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tanımına göre, Darphane Altın Sertifikası, 0,995 saflıkta 5 ton altın ihraç tavanı kapsamında her biri 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen ve sahibine KAP'ta yayınlanan İzahname kapsamında fiziki altına dönüşüm imkânı tanıyan sermaye piyasası aracıdır.

Borsada işlem gören altın sertifikası ALTIN.S1 koduyla alınıp satılabilir.