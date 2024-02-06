DASK 35 milyar liralık hasar ödedi

DoğalAfet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana yaklaşık 600 bin hasar ihbarı ulaştığını ve ödenen tazminatın 35 milyar lirayı bulduğunu duyurdu. Hasar ödemelerinin çok hızlı yapılabilmesi için yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarını dahi beklemeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konutların listelerinden hasar dosyaları resen açılarak hasar süreçleri yürütüldü. Böylece depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemeleri gerçekleşti. DASK'ta 27 Şubat 2023'te avans ödemesi uygulaması başlatıldı. Gelen ihbarların büyük kısmını oluşturan hafif hasarlı konutlar için de yeni bir uygulama başlatıldı. Sigorta bedelinin yüzde 15'i direkt olarak ve muafiyet uygulanmadan sigortalılara ödendi. Sigorta bedelinin yüzde 15'ini tahsil eden sigortalıların talep etmesi durumunda konutlarına eksper göndererek yeniden değerlendirme yapılması mümkün kılındı.İpotekli konutlar için Türkiye Bankalar Birliği ile bir işbirliği yapılarak, bireysel muvafakatname yerine topluca işlem yapılması sağlandı. Bu sayede 50 bin liraya kadar olan hasarlar doğrudan sigortalılara ödendi. Poliçelerde yer alan iletişim bilgisinin yanlış olması durumunda, ödemelerin tahsil edilmesi için gerekli ödeme şifreleri sigortalıya ulaşmadığından ödemelerin tahsil edilemediğini tespit edildi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda e-Devlet yetkileri ile proje geliştirildi.Depremlerin ardından bugüne kadar geçen sürede yaklaşık 600 bin hasar ihbarına karşılık, tazminat ödeme tutarı toplam 35 milyar liraya ulaştı. Öte yandan, 1 Ocak itibarıyla geçerli olmak üzere Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesi güncellendi. Poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak ve sonrası olan tüm poliçelerin teminatları güncel bedeller üzerinden hesaplanırken, aynı zamanda teminatlar enflasyon koruması altında olacak. Her ay, belirlenen enflasyon oranına göre herhangi bir ek prim ödemesi yapılmadan güncellenecek.