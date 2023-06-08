DASK’tan depremzedeye 26.5 milyar TL ödeme

DOĞALAfet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 560 bin hasar ihbarı ulaşırken, ödenen tazminat tutarı 26.5 milyar TL'yi aştı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, "Tarafımıza günlük olarak yeni ihbar gelmeye devam etmekle birlikte, 7 Haziran 2023 tarihi itibarıyla 560 bin 437 adet hasar ihbarı aldık. Bu ihbarlar içinde işleme aldığımız, hasar evrakı tam olan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespiti yapılabilmiş tüm konutların hasar ödemeleri tamamlanmıştır" dedi.Türk Reasürans olarak, DASK'ın Teknik İşleticiliğini devraldıkları 2020 tarihinden bu yana, her zaman DASK'ı daha ileriye götürecek, kuruma değer ve fayda yaratacak çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Selva Eren, "Çalışmalarımızın odağına her zaman deprem sonrası hazırlık planlarımızı koyarak hareket ettik. Ankara'da DASK Olağanüstü Yönetim Merkezimizi açtık. Deprem anında faaliyetlerin sürekliliğini teminen DASK'ın teknolojik altyapısını yeniledik. İhbar sistemlerinin, günün koşullarına cevap verebilecek hıza ulaşmasını sağladık. Bu sayede, eş zamanlı olarak sınırsız hasar ihbarı alabiliyor ve 24 saat içinde 96 bin adet hasar dosyası açabiliyoruz" diye konuştu.