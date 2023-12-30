Değer katan yatırımlara desteğimiz sürecek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100. yılına gururla eriştiğimiz; aynı zamanda banka olarak ise 85. yaşımıza girdiğimiz anlamı büyük olan bir dönemdi. 85 yıldır olduğu gibi bu dönemde de Halkın Bankası olma misyonumuzla ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikasını kendimize rehber edinerek, işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam ettik" dedi. Arslan, Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak, önümüzdeki yıl üretimi, istihdamı, yatırımı ve ihracatı teşvik eden kredileri, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ve reeskont kredileri gibi selektif kredilerin kullanımını ön planda tutmayı planladıklarını söyledi. Arslan, "Ülkemiz ekonomisine değer katan yatırımlara desteğimizi sürdürecek. KOBİ'lerimiz, esnafımız ve girişimcilerimizin ihtiyaç duydukları finans ve bankacılık hizmetlerini en üst seviyede sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin, şubat ayında 14 milyon insanı doğrudan etkileyen iki büyük deprem ile asrın felaketini yaşadığına vurgu yapan Arslan, "11 ilimiz bu büyük felaketten derinden etkilendi. 50 bin vatandaşımızı kaybettiğimiz bu felakette, Bankamız da ne yazık ki 7'si emekli toplam 17 çalışanını kaybetti. Bu büyük felaketle üretim ve ihracatımız kısa süreliğine sekteye uğramış olsa da devletimizin zamanında ve etkin müdahalesiyle bu süreci kısa sürede geride bırakarak, süratli biçimde toparlanma yaşadık" diye konuştu.Yılın ikinci yarısında seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasıyla para ve maliye politikaları başta olmak üzere köklü önlemlerin hayata geçirilmeye başlandığını ifade eden Arslan, "Orta Vadeli Program doğrultusunda üretime, yüksek katma değerli yatırımlara, ihracata, istihdama ve kalkınmaya odaklanan ekonomi modelimiz; kısa sürede olumlu sonuçlar vermeye başladı" dedi. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyonun çıpalanması ve enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesi adına faiz artışları, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmeyi beraberinde getirdi. Bu dönemde de bankamız Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak selektif kredi politikası ile üreten, ihracat yapan ve istihdam oluşturan firmalara desteğine devam etmektedir." Arslan, "Bankamız, 2023 yılının 3. çeyreğinde aktif büyüklüğünü 2.2 trilyon TL'ye, toplam kredilerini ise 1.8 trilyon TL'ye taşıdı" şeklinde konuştu.Başta esnaf, kadın ve genç girişimciler olmak üzere KOBİ'lere desteklerini artırdıklarının altını çizen Arslan, şunları anlattı: "Türkiye'nin lider KOBİ bankası olarak, 3. çeyrek sonu itibarıyla nakdi ve gayri nakdi KOBİ kredilerimizin toplam tutarı 787 milyar TL'ye ulaştı. 2022 yıl sonuna göre toplam artışımız yüzde 67 olarak gerçekleşirken nakdi KOBİ kredilerde pazar payımız yüzde 19.1 oldu. KOBİ kredileri payımız da bugün yüzde 56'ya ulaştı. 2002'den bugüne 4.1 milyon esnafımıza 443 milyar TL kredi kullandırdık."