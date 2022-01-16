DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Seçimli Genel Kurulun ardından T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK İş Konseyi Başkanları, DEİK Yürütme Kurulu Üyeleri ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni'nde ise, 2021 yılında 'Sponsorluk ve Bütçe Yönetimi', 'Üye İlişkileri ve Kazanımı', 'Medya Görünürlüğü', 'Paydaşlarla İlişkiler', 'Yürütme Kurulu Süreç Yönetimi' ve 'Üstün Performans' alanlarında gerçekleştirdikleri ticari diplomasi faaliyetleriyle 6 kategoride 12 ödül ile ticari diplomasi sanatının gönüllü temsilcileri ödüllendirildi.

BAKAN MUŞ: DEİK'İN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ TİCARİ DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİ DESTEKLEYECEĞİZ

DEİK'in ticari diplomasideki küresel gücüne ve uluslararası ticaretteki kurumsal iletişim kapasitesine dikkat çeken T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "DEİK, dünyanın hemen hemen her ülkesinde karşı kanat kuruluşlarıyla tesis ettiği İş Konseyi Platformları ile eşine az rastlanabilir bir kurumsal iletişim kapasitesine sahip. Bu network dâhilinde yer alan 6 sektörel ve 1 özel amaçlı olmak üzere toplam 147 İş Konseyimiz, Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, dönüşen küresel ekonomide iş çevrelerine yol gösterme vazifesini layıkıyla yerine getirmektedir. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı olarak, biz her daim DEİK'in destekçisi olmaya devam edeceğiz. DEİK'in dünyanın dört bir köşesinde ticari diplomasi faaliyetlerini destekleyeceğiz. Sizlerin yolunu açarak işinizi kolaylaştıracağız." diye konuştu.

Ticarette yükselen korumacılık duvarlarının ve Covid-19 salgınının küresel ekonomide derin yaralar açmasına rağmen Türk iş insanlarının başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Muş, "Bu süreçte ticari, siyasi ve kurumsal anlamda alışık olduğumuz kural ve tahammüller yeniden etraflı bir sorgulamaya tabi tutulmuştur. İşte böyle bir zeminde DEİK İş Konseyi Başkanları ve DEİK üyelerimiz, ticari diplomasi faaliyetlerini güçlü bir biçimde sürdürmeyi başarmıştır. Küresel değer zincirindeki gücümüz olan DEİK, dünyanın dört bir yanındaki İş Konseyleri ile iş dünyamızın başarısını sağlamlaştırıyor. 2021 yılında DEİK çatısı altındaki İş Konseylerimiz ve iş insanlarımızın yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji, girişimcilik, e-ticaret ve AB Yeşil Mutabakatı vizyonuna yönelik olarak birçok ülkenin iş çevreleri ve özel sektör kuruluşlarıyla yaptığı çalışmalar, Türk iş çevrelerinin küresel ekonomideki köklü dönüşümlere hazırlanması yönünden oldukça kıymetli oldu. " dedi

Türkiye ekonomisinin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yürüdüğü dönemde ihracatın tarihi bir eşiği aştığını dile getiren Bakan Muş, "İhracata dayalı büyüme stratejimizin omurgası olan siz üretici ve ihracatçı kardeşlerimizi bu başarılardan ötürü canı gönülden tebrik ediyorum. Ticaret Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz yeni yapı ve güçlendirilmiş destek programları ile mevcut hizmet ihracatımızı 100 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. İş insanlarının ve girişimcilerin uluslararası arenada karşılaştığı sorunların tespiti ve çözümü, dış ticaretin sürekliliği ve kalitesi açısından çok önemli. Bu doğrultuda yalnızca ihracatçıya yönelik olarak kredi kefalet sorunlarını ortadan kaldırmak ve krediye erişim maliyetlerini düşürmek üzere tasarlanan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin 1 Mart 2022 tarihinde faaliyete başlamasını hedefliyoruz. Bu şirketin ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan finansmana erişim noktasında çok önemli bir görevi başarıyla yerine getireceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

OLPAK: SEÇİMLERİ DAHA İYİNİN YAPILMASI İÇİN BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ

Bir iş dünyası sivil toplum kuruluşu olmanın güzel bir aşamasını başarıyla geride bıraktıklarını ifade eden DEİK Başkanı Nail Olpak, "Tatlı bir rekabet ortamı içinde, DEİK'in önümüzdeki dönem faaliyetleri açısından son derece önemli bir seçimi gerçekleştirdik. Birçok İş Konseyimizde mutabakatla tek listeyle seçime gidilirken, birden fazla adayın olduğu çoklu listeler de oldu. Ben bunu son derece doğal ve hatta gerekli görüyorum. Çünkü rekabet hem kurallar hem de etik değerler çerçevesinde yapıldığı sürece kaliteyi de beraberinde getiriyor. Bugün ne mutluk ki pek çok iş insanımız daha iyisini başarmak için aday oldu. İş Konseyi Başkanlarımızdan yeni dönemde ticari diplomasi faaliyetlerini artırmalarını ve faaliyetlerini sonuçlarını numerik olarak artırmalarını bekliyoruz. Seçim süresince DEİK Yönetim Kurulu olarak, çok objektif davrandık ve adil bir seçim ortamı yakaladık. Bu sürece destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyor, İş Konseyleri Başkanlarımıza ve Yürütme Kurulu Üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"BUGÜNÜMÜZ ADINA MUTLU, GELECEĞİMİZ ADINA UMUTLUYUZ"

Salgın sürecinde tedarik zincirlerinde aksama yaşamayan ülkelerin daha hızlı, diğer ülkelerin ise yavaş toparlandığı asimetrik büyümelere şahit olduklarını belirten Olpak, "Tedarik zincirini kopartmayan ülkelerin başında geldiğimiz için, bugünümüz adına mutlu, geleceğimiz adına umutluyuz. Salgın ve enflasyon riskine rağmen, 2022 yılında, küresel ekonominin yüzde 5, dış ticaretin ise yüzde 6,7 oranında artması bekleniyor. Bu da gösteriyor ki 2021 yılında yüzde 33 ihracat artışı gösteren ülkemiz için yatırım ve ihracat tarafında ciddi bir potansiyel bulunuyor. DEİK olarak 147 İş Konseyimiz ile ana amacımız, bu potansiyeli en etkin şekilde değerlendirmek. Her bir iş konseyimizden ayrı ayrı beklentimiz, ihracatımızı arttırma önceliğimiz yanında, dış ekonomik ilişkilerimizin tümünde, o ülkeyle veya sektörle ilişkimizi nümerik olarak lehimize geliştirici somut adımlar atmak ve buna fiili katkı sağlamak. Ülkemizin ticari diplomasi çalışmalarında bu yıl da, her bölgede ayrı hedeflerimiz ve gündemlerimiz mevcut. ABD ile ticaret hacmimizi artırma çalışmalarından AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Yeşil Mutabakat'a, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması sonrasında ticarette yeni dönemden Çin'in Kuşak ve Yol girişiminin ülkemize etkilere kadar pek çok başlığımız var. DEİK ailesinin gönüllü elçileri olarak, ülkemiz ve dünya arasında ticari diplomasi faaliyetlerimizle birer köprü vazifesi görerek yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

TİCARİ DİPLOMASİNİN EN'LERİ BELLİ OLDU

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren İş Konseylerinin, 6 kategoride 12 ödül ile taçlandırıldığı DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri sahiplerini buldu. Ülke İş Konseylerinin ödülleri Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından takdim edildi.

Sponsorluk ve Bütçe Yönetimi kategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-ABD İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Kuveyt İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Üye İlişkileri ve Kazanımı kategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-Irak İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Karadağ İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Medya Görünürlüğü kategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-ABD İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Nijerya İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Paydaşlarla İlişkiler kategorisinde; A grubunda Enerji İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Finlandiya İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Yürütme Kurulu Süreç Yönetimi kategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-İran İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Hong Kong İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Üstün Performans kategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Romanya İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.