Dengeler değişiyor! Türkiye bir alanda daha ’merkez’ ülke olma yolunda ilerliyor

Reuters Events ve dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk tarafından "Pandemi sonrası tedarik zincirinde değişim ve üretiminin yakına getirilmesi" konulu ortak araştırmasına göre, Türkiye, Avrupalı şirketler için Polonya ve Almanya'nın ardından "ürün tedarik etme ve tedarik zincirinin yabancı ülkede bulunan bir parçasını ya da tamamını ülkeye geri getirmede" en popüler üçüncü lokasyonu oldu.
POLONYA İLK SIRADA
Söz konusu alanda Polonya, yüzde 23,3 ile Avrupa şirketler arasında birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 19,4 ile Almanya takip etti.
Türkiye yüzde 12,4 ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'yi yüzde 10,9 ile İngiltere, yüzde 10,1 ile ABD ve Vietnam ve yüzde 8,5 Fransa ve Romanya, yüzde 7,8 ile Çekya ve Hindistan takip etti.
TÜRKİYE'NİN KONUMU VE REKABETÇİ İŞGÜCÜ
Anket çalışmasında, Türkiye'nin konumu ve rekabetçi işgücünün ülkeyi tekstil, kimya ve otomotiv de dahil olmak üzere bir dizi sektörde Avrupalı şirketler için son derece çekici getirdiği belirtildi.
HIZ VE ESNEKLİK, MALİYET DÜŞÜRME ÖNCELİĞİYLE İKAME EDİLDİ
Çalışmada, şirketlerin riskleri düşürmek için hız ve esnekliğe Kovid-19 öncesi döneme göre daha fazla ağırlık verdiği belirtilerek, şirketler için tedarik zincirinde maliyet düşürmenin daha düşük bir öncelik olduğu belirtildi.
Türkiye, uluslararası şirketler arasında "yakından tedarik" konusunda yüzde 9 ile en çekici ülkeler içinde yer aldı.
"ORTA KORİDOR'UN ROLÜ ÇOK DAHA ARTTI"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan'ın Hazar Denizi'nin kıyısındaki Aktau kentinde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan Dışişleri ile Ulaştırma Bakanları'nın 2'nci Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda, Türkiye olarak Orta Koridor'un geliştirilmesi için daha önce de projeler yaptıklarını belirterek, "Ama Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Orta Koridor'un rolü çok daha arttı" dedi.
"ARTIK TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİ"
Bundan dolayı Orta Koridor üzerinde ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orta Koridor'un güçlendirilmesi ve bu koridor üzerinde ülkeler arasındaki işbirlikleri ve bunların ülkemize getireceği avantajlar konusunda politikalar geliştiriyoruz. Hem kara yolu hem demir yolu ulaşımında özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası artık Türkiye, vazgeçilmez bir ülke konumuna geldi. Biz de bunu hem ülkemiz hem de komşu ülkelerin avantajları açısından değerlendirerek buradaki lojistik hareketleri düzenlemeye çalışıyoruz."
"PEKİN'DEN ÇIKAN TRENLER, LONDRA'YA KADAR KESİNTİSİZ GİDEBİLİYOR"
Karaismailoğlu, uluslararası koridorların faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından bu gibi toplantıların önemini vurgulayarak, "Bu koridorlar üzerinden ne kadar çok yük taşınırsa ürettiğimiz ürünlerin pazarlara ulaşması daha kolay olacak. Bu, komşu ülkeler için de geçerli." ifadelerini kullandı.
Petrol boru hatları ve doğal gazın Avrupa pazarlarına ulaşması açısından Türkiye'nin önemli kavşak noktası olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Biz bunu daha önce demir yolu hatlarında da yaşadık. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının, Marmaray'ın açılmasıyla artık Pekin'den çıkan trenler, Londra'ya kadar kesintisiz gidebiliyor" diye konuştu.
"13 BİN KİLOMETRE DEMİR YOLU HATTIMIZI 28 BİN KİLOMETREYE ÇIKARMAK İÇİN BÜYÜK PLANLAMA YAPTIK"
Karaismailoğlu, halihazırda Türkiye sınırlarından geçecek transit yüklerin taşınmasıyla ilgili çok büyük talep olduğunu söyledi.
"Biz de o talebi yerine getirmek için yurt dışında önemli demir yolu yatırımları yapıyoruz." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"13 bin kilometre olan demir yolu hattımızı 28 bin kilometreye çıkarmak için büyük planlama yaptık. Bunların yurt dışı bağlantıları da daha kıymetli oluyor. O yüzden bunlar, Avrupa ile Asya arasındaki üst konumda olan Türkiye'nin önemini daha da artıracaktır."