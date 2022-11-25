Dengeler değişiyor! Türkiye bir alanda daha ’merkez’ ülke olma yolunda ilerliyor

"PEKİN'DEN ÇIKAN TRENLER, LONDRA'YA KADAR KESİNTİSİZ GİDEBİLİYOR"

Karaismailoğlu, uluslararası koridorların faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından bu gibi toplantıların önemini vurgulayarak, "Bu koridorlar üzerinden ne kadar çok yük taşınırsa ürettiğimiz ürünlerin pazarlara ulaşması daha kolay olacak. Bu, komşu ülkeler için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Petrol boru hatları ve doğal gazın Avrupa pazarlarına ulaşması açısından Türkiye'nin önemli kavşak noktası olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Biz bunu daha önce demir yolu hatlarında da yaşadık. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının, Marmaray'ın açılmasıyla artık Pekin'den çıkan trenler, Londra'ya kadar kesintisiz gidebiliyor" diye konuştu.