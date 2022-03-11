Depolar dolu gıda arzında sıkıntı yok





Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir



SUNİ GÜNDEM YARATILIYOR

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, hububat ve bakliyat stoklarının yeterli olduğunu, bu alanda suni gündemler yaratıldığını söyledi. Mersin Ticaret Borsası Başkanlığı da yapan Özdemir, "Ülkemizde buğdaydan arpaya, nohuttan fasulyeye tüm ürünlerde yeterli stokumuz var. Yeni hasat dönemine de şurada 2.5 ay kaldı. Hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız rahat olsun, asla kıtlık söz konusu değil" dedi. Devletin gıda arz ve güvenliğine büyük önem verdiğini belirten Özdemir, "Üretici şirketler de en az 2-2.5 aylık ürünleri ellerinde bulundurur. Ne üretimde ne tedarikte bir sıkıntı bir aksaklık söz konusu değil" diye konuştu. Hububat ve bakliyatın dünya borsasının bulunduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti: "Bu ürünlerde sadece ülkemizde değil dünyada fiyat artışları gerçekleşti. Bizde dövizin de etkisiyle fiyat artışları oldu ama devletimiz burada üzerine düşeni yaptı. Bu yıl mart-nisan yağışları da iyi giderse tüm ürünlerde rekoltenin artmasını bekliyoruz."