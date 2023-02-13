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Giriş Tarihi: 13.2.2023 17:22

Deprem bölgelerinin "lojistik üssü" Adana Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yardım faaliyetlerinin hızlı lojistik ve ulaşım üssü konumuna gelen Adana Havalimanı'ndaki yoğunluk devam ediyor.

AA
Deprem bölgelerinin lojistik üssü Adana Havalimanı’nda hareketlilik sürüyor

Pazarcık merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana havalimanında yoğun uçuş ve yolcu trafiği yaşanıyor.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinden görev süreleri dolanlar, yerlerini insani yardım çalışmalarına katılacak arkadaşlarına bırakmak üzere kentten ayrılıyor. Bazı yabancı ekipler ise çalışmalarını tamamlayarak, birlikte görev yaptıkları Türk arama kurtarma görevlileriyle vedalaşıp ülkelerine dönüyor.

Havalimanının pistlerinde iniş yapan ya da havalanan uçakların yoğunluğu görülüyor.

Tarifeli seferlerin yarı sıra bazı ülkelerden yardım ekipleri ve malzemeleri taşıyan uçakların geldiği havalimanına, deprem bölgesinde görev süreleri biten bazı sağlık ekipleri de helikopterle ulaştırılıyor.

Ayrıca, depremde yaralananların hava yoluyla başka illere sevk edilmesi de ara vermeden yapılıyor.

Havalimanında, 6. Kolordu Komutanlığına bağlı bir grup asker lojistik çalışmalarına destek veriyor.

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Deprem bölgelerinin "lojistik üssü" Adana Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor
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